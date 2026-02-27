Honda HR-V hybrid có giá mới giảm 34 triệu đồng, vẫn đắt ngang xe hạng C

Theo thông tin từ Honda Việt Nam, kể từ ngày 26/2, giá bán lẻ đề xuất của mẫu HR-V e:HEV RS (hybrid) được giảm 34 triệu, hạ từ 869 triệu xuống 835 triệu đồng. Hãng xe Nhật cho biết, việc điều chỉnh giá này nhằm gia tăng cơ hội tiếp cận công nghệ xăng lai điện cho khách hàng trong nước.

Giá bán mới của Honda HR-V e:HEV RS vẫn cao so với các mẫu SUV đô thị cỡ B, thậm chí ngang một mẫu C-SUV như Ford Territory (cao nhất 896 triệu đồng).

Tuy nhiên, nước đi này của hãng xe Nhật Bản vẫn được đánh giá cao, khi HR-V e:HEV không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Honda HR-V e:HEV RS được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Từ 1/1, các mẫu xe hybrid tự sạc (HEV) có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% tổng năng lượng được giảm 30% thuế TTĐB so với xe xăng/dầu cùng dung tích động cơ. Tuy nhiên, các sản phẩm này cần đáp ứng tỷ lệ tiêu thụ xăng được xác định theo công thức của Bộ Xây dựng công bố ngày 30/1.

Cụ thể, R = (FCeq/FCconv) x 100%. Trong đó, FCeq là mức tiêu thụ xăng theo chu trình tổ hợp của xe hybrid. FCconv là giá trị tiêu thụ xăng trung bình của các loại ô tô động cơ đốt trong thuần xăng. R là tỷ lệ tiêu thụ xăng của xe hybrid điện so với tiêu thụ xăng trung bình của xe động cơ đốt trong sử dụng thuần xăng, cùng loại dung tích xi-lanh (%).

Nếu R không vượt quá 70%, mẫu xe hybrid đó sẽ được áp dụng mức TTĐB bằng 70% so với xe động cơ đốt trong thuần tuý cùng chủng loại. Với công thức trên, Honda HR-V e:HEV RS không đáp ứng điều kiện khi sở hữu mức tiêu thụ xăng là 4,44 lít/100km.

Mẫu xe FCeq (lít/100km) FCconv (lít/100km) R (%) Honda HR-V e:HEV RS 4,44 6,33 70,1 Suzuki XL7 Hybrid 5,2 6,33 82,1 Hyundai Santa Fe Hybrid 6,37 7,52 84,7 Kia Sorento HEV 5,9 7,52 78

Một số mẫu xe hybrid không được hưởng ưu đãi thuế TTĐB.

Đến nay, Toyota Việt Nam đang là thương hiệu có nhiều mẫu xe hybrid được giảm giá nhất, nhờ thuế TTĐB mới. Mẫu xe xăng lai điện duy nhất của Toyota chưa được điều chỉnh là dòng Camry Mid HEV (1,46 tỷ đồng), nhưng theo một số nguồn tin, nguyên nhân là do phiên bản này đang tạm ngừng phân phối.

Mẫu xe Giá cũ Giá mới Mức giảm Yaris Cross HEV 765.000.000 728.000.000 37.000.000 Corolla Cross HEV 905.000.000 865.000.000 40.000.000 Innova Cross HEV 1.005.000.000 960.000.000 45.000.000 Camry HEV Top 1.530.000.000 1.460.000.000 70.000.000 Alphard HEV 4.615.000.000 4.415.000.000 200.000.000

Giá bán mới của các dòng xe hybrid sau khi được Toyota Việt Nam điều chỉnh (Đơn vị: Đồng).