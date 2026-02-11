Xe hybrid hay xe điện sẽ là xu hướng tại Việt Nam trong năm 2026?

Khi chưa nhiều hãng xe đầu tư về hạ tầng trạm sạc cho xe điện tại thị trường trong nước, hybrid sẽ là một sản phẩm giúp người dùng có thể tiếp cận nhanh hơn với các dòng xe năng lượng mới mà không cần phải thay đổi quá nhiều thói quen sử dụng ô tô.

Cuối năm 2025, Hyundai Thành Công ra mắt khách hàng phiên bản hybrid của chiếc Santa Fe (Ảnh: HTV).

Trong năm 2025, hơn 10 mẫu xe hybrid được giới thiệu tới khách Việt. Trong đó, nhóm xe Trung Quốc gây chú ý khi có nhiều dòng hybrid sạc ngoài (PHEV) với cách thức hoạt động khác với công nghệ truyền thống.

Ngay ở những ngày đầu năm 2026, liên tiếp những sản phẩm ô tô hybrid được công bố, phần nào cho thấy sự chuyển dịch xu hướng lựa chọn của người dùng.

Tân binh liên tiếp xuất hiện

Trong những ngày đầu năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam đón nhận một vài mẫu xe hybrid mới.

Đầu tiên phải kể đến chiếc hybrid “mới mà cũ” - Honda CR-V. Cụ thể, CR-V hybrid mới được chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước và bổ sung thêm phiên bản L.

Theo đó, phiên bản e:HEV L có giá 1,17 tỷ đồng, còn phiên bản e:HEV RS có giá 1,25 tỷ đồng, giảm 9 triệu đồng so với bản nhập khẩu Thái Lan.

Bộ đôi Honda CR-V hybrid mới vừa được ra mắt tại Việt Nam (Ảnh: Võ Huy).

Về mặt thiết kế và trang bị, CR-V hybrid bản lắp ráp trong nước không có nhiều điểm khác biệt so với mẫu xe được nhập khẩu trước đây.

Khác biệt lớn nhất nằm ở phần ốp viền phía dưới màu đen bóng với bản e:HEV RS và màu đen mờ với bản e:HEV L. Trong khi đó, bản e:HEV RS nhập Thái sử dụng ốp viền phía dưới đồng màu thân xe.

Ở phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson và dòng xe điện VinFast VF7.

Không lâu sau khi Honda Việt Nam công bố giá bán của CR-V hybrid lắp ráp trong nước, hãng xe Trung Quốc Omoda & Jaecoo cũng phát đi những thông tin đầu tiên về phiên bản hybrid của C5 - dòng SUV hạng B.

Omoda C5 bản hybrid sẽ được bán ra tại Việt Nam trong tháng 4 tới đây (Ảnh: Omoda).

Omoda C5 HEV dự kiến được bán ra tại Việt Nam vào tháng 4. Giá bán cũng như thông số kỹ thuật chi tiết của xe vẫn chưa được thương hiệu Trung Quốc công bố.

Trước đó, C5 bản chạy xăng được bán ra với 3 biến thể, có giá từ 539 triệu đến 669 triệu đồng.

C5 bản hybrid có tên gọi Omoda C5 SHS, là phiên bản hybrid sạc ngoài. So với bản chạy xăng, C5 hybrid có một vài tinh chỉnh về kích cỡ cũng như thiết kế nội/ngoại thất và các trang bị đi kèm.

Tiếp đà tăng trưởng của năm 2025

Trong năm 2025, thị trường Việt Nam không chỉ đón nhận những dòng xe hybrid ở phân khúc phổ thông, hàng loạt những mẫu xe sang được trang bị động cơ hybrid đã được bán ra.

Đáng chú ý, BYD - một hãng xe chào sân thị trường Việt Nam với hình ảnh các dòng xe thuần điện cũng đã công bố những sản phẩm hybrid. Điều này phần nào cho thấy “miếng bánh hybrid” đang trở nên hấp dẫn với các thương hiệu ô tô tại thị trường Việt Nam.

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các hãng xe thành viên tiêu thụ tổng cộng 14.534 xe hybrid trong năm 2025, tăng 67,7% so với năm 2024.

Một số thương hiệu ô tô không công bố doanh số các mẫu xe hybrid; tuy nhiên, con số trên vẫn phản ánh được xu hướng dịch chuyển của người dùng.

Cũng theo chia sẻ của đại diện Toyota Việt Nam, thị phần xe hybrid của hãng xe Nhật Bản trong năm 2025 đạt gần 50%, với khoảng 8.500 xe bán ra, tăng 60% so với năm 2024. Đặc biệt, dòng xe Innova Cross hybrid có doanh số năm đạt 3.000 xe.

Bước sang năm 2026, sẽ có những dòng xe hybrid tại thị trường Việt Nam thuộc diện ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) theo Nghị định số 360/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Toyota là một trong những hãng xe có nhiều sản phẩm hybrid nhất tại thị trường Việt Nam (Ảnh: TMV).

Sau khi Nghị định 360 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1, Toyota là một trong những hãng xe đầu tiên tại Việt Nam thực hiện việc thay đổi giá bán cho ô tô hybrid, với mức giảm 37-200 triệu đồng cho các mẫu xe Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV, Camry HEV Top và Alphard HEV (cao nhất với mức giảm 200 triệu đồng).

Bên cạnh đó, hãng xe Nhật Bản còn công bố kế hoạch đầu tư 360 triệu USD (quy đổi gần 9.400 tỷ đồng) để nâng cấp nhà máy, xây dựng dây chuyền sản xuất xe hybrid đầu tiên tại Việt Nam. Dự kiến mẫu Toyota hybrid đầu tiên lắp ráp tại Việt Nam sẽ xuất xưởng vào năm 2027.

Bên cạnh sự bùng nổ của xe điện diễn ra trong vài năm trở lại đây tại thị trường Việt Nam, bước sang năm 2026, thị trường xe hybrid được dự báo cũng sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt. Đặc biệt, ở nhóm xe phổ thông, các nhà sản xuất ô tô đang cố gắng đưa mức giá xe hybrid trở nên dễ tiếp cận hơn với khách hàng trong nước.