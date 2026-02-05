Nhiều xe hybrid thuộc diện ưu đãi thuế TTĐB, kỳ vọng giá tốt cho người Việt

Ngày 30/1, Bộ Xây dựng công bố giá trị tiêu thụ xăng trung bình của các loại ô tô theo quy định của Nghị định số 360/2025/NĐ-CP. Theo đó, dải dung tích xy-lanh được chia thành 8 nhóm, với mức tiêu hao trung bình dao động từ 6,33 đến 19,64 lít/100km.

Dải dung tích xy-lanh (cm3) Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình cho xe thuần xăng (lít/100km) x ≤ 1.500 6,33 1.500 < x ≤ 2.000 7,52 2.000 < x ≤ 2.500 8,98 2.500 < x ≤ 3.000 11,13 3.000 < x ≤ 4.000 11,57 4.000 < x ≤ 5.000 13,18 5.000 < x ≤ 6.000 16,98 x > 6.000 19,64

Giá trị tiêu thụ xăng trung bình theo chu trình tổ hợp của các loại ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể tài xế), lắp động cơ đốt trong sử dụng thuần xăng, cùng loại dung tích xy-lanh của xe sản xuất lắp ráp, nhập khẩu trong năm 2023-2025.

Số liệu này là cơ sở để thực hiện Phương pháp 1 trong Nghị định số 360/2025/NĐ-CP để đối chiếu mức tiêu thụ nhiên liệu (xăng) theo chu trình tổ hợp (kết hợp) của xe hybrid điện với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của ô tô động cơ đốt trong sử dụng thuần xăng cùng loại dung tích xy-lanh.

Tỷ lệ được xác định theo công thức: R = (FCeq/FCconv) x 100%.

Trong đó, FCeq là mức tiêu thụ xăng theo chu trình tổ hợp của xe ô tô hybrid. FCconv là giá trị tiêu thụ xăng trung bình của các loại ô tô động cơ đốt trong thuần xăng. R là tỷ lệ tiêu thụ xăng của xe hybrid điện so với tiêu thụ xăng trung bình của xe động cơ đốt trong sử dụng thuần xăng, cùng loại dung tích xi lanh (%).

Nếu R không vượt quá 70%, mẫu xe hybrid đó sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) bằng 70% so với xe động cơ đốt trong thuần xăng cùng chủng loại.

Kia Carnival Hybrid là một trong những mẫu xe hybrid thuộc diện ưu đãi thuế TTĐB theo phương pháp tính số 1 (Ảnh: Kia Việt Nam).

Ví dụ, Kia Carnival Hybrid sử dụng động cơ hybrid, máy xăng 1.6L (thuộc nhóm dung tích xy-lanh 1.500-2.000cc), tiêu thụ 4,95 lít/100km ở điều kiện hỗn hợp. Công thức tính (4,95/7,52) x 100% = 65,8%.

Như vậy, mức tiêu thụ nhiên liệu của Kia Carnival Hybrid bằng 65,8% so với mức trung bình, tức thuộc diện được ưu đãi thuế TTĐB, từ đó có dư địa để giảm giá mà không ảnh hưởng đến biên độ lợi nhuận và hoạt động kinh doanh của hãng. Người dùng cũng sẽ hưởng lợi.

Honda Civic e:HEV RS có thể giảm giá khi thuộc diện ưu đãi thuế TTĐB cho xe hybrid (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Honda Civic e:HEV RS và Suzuki Swift cũng đáp ứng tiêu chí trên, với R lần lượt 60,6% và 67,2%. Bên cạnh đó, gần như toàn bộ dải sản phẩm hybrid của Lexus đều có R dưới 70%.

Trong đó, Lexus LS 500h có R thấp nhất 53,9%. Đây cũng là mẫu xe được kỳ vọng sẽ giảm giá nhiều nhất. Lexus LS 500h hiện có giá bán 8,39 tỷ đồng, nên việc thuộc diện ưu đãi thuế TTĐB dành cho xe hybrid sẽ giúp giá bán giảm đáng kể trong thời gian tới.

Nhiều mẫu xe hybrid không được hưởng ưu đãi

Ở chiều ngược lại, không ít mẫu xe hybrid nằm ngoài diện ưu đãi thuế TTĐB theo Phương pháp 1. Điển hình như Hyundai Santa Fe Hybrid. Mẫu xe này sử dụng động cơ hybrid, máy xăng 1.6L, tiêu hao nhiên liệu ở điều kiện hỗn hợp 6,37 lít/100km, bằng 84,7% so với mức trung bình.

Hay Kia Sorento Hybrid tiêu thụ nhiên liệu ở điều kiện hỗn hợp bằng 77,1% so với mức trung bình mà Bộ Xây dựng đưa ra.

Hyundai Santa Fe Hybrid có mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp bằng 84,7% so với mức trung bình (Ảnh: Hyundai Thành Công).

Một mẫu xe hybrid phổ biến khác là Honda HR-V cũng chung kịch bản. Xe sử dụng động cơ hybrid, máy xăng 1.498cc, tiêu thụ nhiên liệu ở điều kiện hỗn hợp 4,44 lít/100km, bằng 70,1% so với mức trung bình. Như vậy, cả 3 mẫu xe kể trên đều không thuộc diện hưởng ưu đãi.

Tuy nhiên, đây không phải phương pháp tính duy nhất. Ở Phương pháp 2, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của xe hybrid được đối chiếu với xe động cơ đốt trong thuần xăng có cùng nhãn hiệu, cùng loại phương tiện, cùng kiểu dáng, cùng số người cho phép chở, có dung tích xy-lanh không nhỏ hơn dung tích xy-lanh của xe động cơ đốt trong thuần xăng.

Do đó, những mẫu xe không thuộc diện hưởng ưu đãi thuế TTĐB dành cho xe hybrid theo Phương pháp 1 chưa hẳn đã hết cơ hội.

Tiếp đà tăng trưởng cho xe hybrid

Sau khi Nghị định 360 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1, Toyota là hãng xe lớn đầu tiên tại Việt Nam điều chỉnh giá bán dải sản phẩm hybrid, với mức giảm 37-200 triệu đồng cho các mẫu xe Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV, Camry HEV Top và Alphard HEV. Riêng phiên bản Camry HEV Mid và Innova Cross HEV giữ nguyên giá bán.

Ngoài điều chỉnh giá, Toyota đã công bố kế hoạch đầu tư 360 triệu USD (quy đổi gần 9.400 tỷ đồng) để hiện đại hóa nhà máy, xây dựng dây chuyền sản xuất xe hybrid đầu tiên tại Việt Nam. Dự kiến mẫu Toyota hybrid đầu tiên lắp ráp tại Việt Nam sẽ xuất xưởng vào năm 2027.

Honda CR-V phiên bản hybrid được kỳ vọng sẽ có giá bán dễ tiếp cận hơn (Ảnh: Võ Huy).

Honda ra mắt CR-V phiên bản hybrid lắp ráp tại Việt Nam hôm 2/2. Dù chưa có giá bán chính thức, nhưng mẫu xe này được kỳ vọng có mức giá dễ tiếp cận hơn, dựa theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) mới.

Việc giảm thuế TTĐB hứa hẹn giúp các mẫu xe hybrid dễ tiếp cận hơn với người Việt, đồng thời thu hẹp khoảng cách về giá với xe động cơ đốt trong thuần xăng, dầu. Bên cạnh đó, xe hybrid còn đem lại thế mạnh về tiết kiệm nhiên liệu, cùng khả năng vận hành tốt hơn trong một số tình huống lái xe.

Toyota Yaris Cross HEV được giảm 37 triệu đồng (Ảnh: Đình An).

Theo báo cáo bán hàng của VAMA và Hyundai Thành Công, thị trường Việt Nam tiêu thụ hơn 15.000 ô tô hybrid trong năm 2025, tăng mạnh so với mức gần 10.000 xe của năm 2024. Ưu đãi TTĐB dành cho xe hybrid sẽ là bệ phóng để phân khúc này duy trì đà tăng trưởng trong những năm tới.