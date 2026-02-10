Toyota đẩy mạnh sản xuất xe hybrid

Theo tờ Nikkei, Toyota có kế hoạch tăng sản lượng xe hybrid và hybrid cắm sạc (PHEV) của hãng trên toàn cầu lên khoảng 6,7 triệu xe vào năm 2028, cao hơn 30% so với mục tiêu đặt ra cho năm 2026.

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới đặt mục tiêu nâng tổng sản lượng toàn cầu lên khoảng 11,3 triệu xe vào năm 2028, cao hơn 10% so với kế hoạch năm 2026. Trong đó, xe hybrid dự kiến sẽ chiếm khoảng 60% tổng sản lượng, tăng từ mức khoảng 50% trong năm nay.

Toyota muốn tăng sản lượng xe hybrid vốn là thế mạnh của hãng (Ảnh: Reuters).

Toyota cho biết hằng năm hãng đều cung cấp các ước tính sơ bộ về triển vọng sản xuất trong tương lai cho các nhà cung ứng và đối tác liên quan, nhằm làm cơ sở cho việc lập kế hoạch. Tuy nhiên, hãng nhấn mạnh rằng những con số này chỉ mang tính tham khảo, không phải là kế hoạch sản xuất hay bán hàng chính thức.

Toyota đứng đầu toàn ngành công nghiệp ôtô trong bảng xếp hạng 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2026 theo báo cáo của công ty định giá thương hiệu Brand Finance (Anh). Đây là năm thứ hai liên tiếp Toyota giữ vững vị trí này.

Tại Mỹ, nhà máy mới trị giá khoảng 13,9 tỷ USD của Toyota ở North Carolina đã bắt đầu hoạt động vào tháng 11/2025, sản xuất pin lithium-ion cho xe điện, xe hybrid và hybrid cắm sạc.

Vào thời điểm đó, tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới cũng cho biết sẽ đầu tư thêm 10 tỷ USD vào Mỹ trong 5 năm tới, nhằm đẩy mạnh sản xuất pin cho xe hybrid và xe điện.

Tại châu Âu, nhà máy Toyota tại Sakarya, Thổ Nhĩ Kỳ, là trung tâm sản xuất xe hybrid quan trọng. Hãng đã đầu tư 317 triệu euro để nâng cấp nhà xưởng, dây chuyền để sản xuất mẫu C-HR thế hệ thứ hai, trong đó có bản PHEV, với pin được lắp ráp tại chỗ.

Tại Việt Nam, Toyota cũng có kế hoạch sản xuất xe hybrid, với nhà máy trị giá 360 triệu USD ở Phú Thọ dự kiến xuất xưởng những chiếc xe hybrid đầu tiên vào năm 2027. Việt Nam sẽ trở thành quốc gia châu Á thứ 4, sau Thái Lan, Indonesia và Malaysia, có dây chuyền sản xuất xe hybrid của Toyota.