Chở trẻ em trên xe máy nguy hiểm hơn ô tô mà quy định lại không "ngặt" bằng

Trong những ngày gần đây, đã có quá nhiều tranh luận xoay quanh việc sử dụng ghế trẻ em trên ô tô. Tôi thấy trong đó có ý kiến rất đúng, là tỷ lệ các gia đình ở nước ta sử dụng xe máy rõ ràng cao hơn ô tô và việc chở trẻ em trên xe máy nguy hiểm gấp cả chục, cả trăm lần so với chở bằng ô tô. Vì thế, tôi thấy vấn đề an toàn cho trẻ nhỏ khi được chở bằng xe máy cần được quan tâm chú ý nhiều hơn, nhưng dường như đang bị bỏ quên.

Dù di chuyển bằng ô tô hay xe máy, trẻ nhỏ cũng cần được đảm bảo bằng việc hạn chế sự di chuyển của cơ thể khi xảy ra va chạm (Ảnh minh họa: Nam Anh).

Theo tôi tìm hiểu, hiện tại mới chỉ có quy định về việc đội mũ bảo hiểm, chở trẻ em ngồi phía trước hay phía sau, được chở bao nhiêu người trên xe máy..., chưa có quy định về thiết bị an toàn, như dây đai hay ghế ngồi dành riêng cho trẻ.

Có câu ví von hơi thô nhưng thật: "Đi xe máy là lấy thịt bọc sắt, còn đi ô tô là lấy sắt bọc thịt", để thấy mức độ bảo vệ của ô tô so với xe máy khi tham gia giao thông. Trong đô thị, cả ô tô và xe máy thường chỉ chạy 30-40 km/h. Ở tốc độ đó, nếu xảy ra va chạm thì xe máy có thể đổ, khiến trẻ ngã văng ra đường rất nguy hiểm, nhưng ngồi trong ô tô thì trẻ ít có nguy cơ chấn thương.

Theo tôi, việc quy định bắt buộc sử dụng ghế trẻ em trên ô tô chỉ nên áp dụng trên đường cao tốc, nơi xe chạy với tốc độ 60-120 km/h, thì sẽ hợp lý hơn là áp dụng cả trong đô thị.

Đúng là nhiều nước có quy định chung cho cả đường nội đô và đường cao tốc, đồng thời áp dụng mức phạt rất cao, nhưng chúng ta học hỏi thì cũng cần dựa trên điều kiện thực tế ở Việt Nam, nơi có mật độ giao thông trong đô thị khá cao, thường xuyên xảy ra ùn tắc, ô tô và xe máy đều không thể chạy quá nhanh.

Tôi thấy việc bảo đảm an toàn cho trẻ là cần thiết, việc sử dụng ghế ô tô với trẻ từ sơ sinh đến 3 tuổi cũng là cần thiết, ngay cả trong đô thị, nhưng với trẻ lớn hơn thì theo tôi cần có sự điều chỉnh cho hợp lý, không nên quy định cứng nhắc.

Thay vào đó, cơ quan chức năng cần nghiên cứu xây dựng quy định an toàn đối với việc chở trẻ em bằng xe máy, vừa dễ áp dụng vừa thiết thực hơn.

Cha mẹ nào cũng muốn con trẻ được an toàn, nhưng không phải ai cũng có nhận thức đúng. Hình ảnh những ông bố một tay ôm/bế con nhỏ dưới 2 tuổi, một tay điều khiển xe máy hẳn không quá xa lạ, hay hình ảnh đứa trẻ ngồi ngủ gật phía trước hoặc sau cha mẹ chở trên xe máy mà chẳng có dây đai an toàn hay ghế ngồi riêng cũng rất quen thuộc.

Khi nguồn lực còn hạn chế, chúng ta nên tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết hơn, nguy hiểm hơn.

Độc giả Hùng Anh

Bài viết này thể hiện quan điểm của độc giả, không nhất thiết trùng với ý kiến của báo Dân trí.