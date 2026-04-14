Xe máy bốc cháy lao lên vỉa hè, suýt đoạt mạng 4 người đi bộ

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 2/4, khi một nhóm 4 thiếu niên đang đi bộ trên vỉa hè ở gần ngã ba. Hình ảnh do camera an ninh của một ngôi nhà gần đó ghi lại cho thấy một chiếc xe máy trượt dài, lao thẳng về phía góc đường.

Ngay sau khi đâm vào gờ bê tông, chiếc xe máy bốc cháy dữ dội, văng lên không trung, đập vào cột đèn rồi rơi xuống. Dường như xăng từ trong bình đã văng ra, khiến ngọn lửa lan rộng. May mắn là chiếc xe không đâm vào những người đi bộ.

Người điều khiển xe máy lập tức chạy băng qua đường trong tình trạng quần áo bén lửa, có vẻ hoảng loạn, lao vào khu vực bãi cỏ ven đường.

Xe máy lao lên vỉa hè sau khi bốc cháy, suýt đoạt mạng 4 người đi bộ (Video: News 4 (WOAI) San Antonio).

Theo trang KOAT7, người đàn ông điều khiển xe máy bị bỏng độ 2 và đã được đưa đến bệnh viện địa phương, không nguy hiểm đến tính mạng.

Một người dân sau đó đã sử dụng vòi tưới cây để dập lửa.

Hiện chưa rõ vì sao chiếc xe máy bất ngờ trượt dài trên đường như vậy. Tờ New York Post cho rằng chiếc xe đã chạy quá tốc độ. Sau khi xảy ra sự việc trên, cư dân trong khu vực đã yêu cầu cơ quan chức năng lắp đặt gờ giảm tốc trong khu phố để phòng tránh trường hợp tương tự.

“Video là một lời nhắc nhở nghiêm túc về việc một tình huống có thể nhanh chóng trở nên nguy hiểm, đặc biệt là khi xe chạy tốc độ cao gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Rất may mắn khi không có ai bị thương trong tình huống này”, người phát ngôn của Sở Cảnh sát San Antonio cho biết.