10 xe xăng dầu bán chạy nhất tháng 3: Mitsubishi quay lại, xe Hàn vắng bóng

Trong tháng 3, dù không ghi nhận doanh số bùng nổ như xe điện, sức tiêu thụ của các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống vẫn tăng trưởng so với tháng 2. Đây là một kết quả đáng mừng, đặc biệt trong bối cảnh giá xăng/dầu biến động trong tháng 3, khiến khách Việt có xu hướng lựa chọn sản phẩm tối ưu chi phí.

Mẫu xe xăng/dầu bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 3 không còn là Mazda CX-5; thay vào đó là Toyota Yaris Cross, với doanh số đạt 2.378 chiếc, tăng gấp 3,72 lần so với tháng 2. Trong khi đó, Mazda CX-5 dù bán được 1.531 xe (tăng 51,2%), nhưng lại tụt xuống vị trí thứ 5.

Đáng chú ý, Mitsubishi Destinator quay trở lại bảng xếp hạng, vượt CX-5 để trở thành mẫu C-SUV hút khách nhất trong tháng 3. Doanh số của mẫu xe Nhật tăng trưởng gấp 3,2 lần so với tháng 2, chủ yếu nhờ các vấn đề về nguồn cung đã được giải quyết, lượng xe nhập về Việt Nam nhiều hơn.

Ngoài Destinator, còn có Mitsubishi Xpander, Xforce và Toyota Innova Cross đồng loạt quay trở lại bảng xếp hạng tháng 3. Những cái tên biến mất gồm: Toyota Veloz Cross, Hyundai Tucson, Creta và Toyota Hilux.

Sự biến mất của Hilux giúp Ford Ranger trở về vị trí số 1 phân khúc xe bán tải. Ngoài ra, Everest và Territory vẫn góp mặt trong danh sách, giúp xe Mỹ duy trì 3 đại diện.

Trong khi xe Hàn vắng bóng, xe Nhật gia tăng sự hiện diện với 7 sản phẩm góp mặt. Toyota Vios là mẫu xe gầm thấp duy nhất xuất hiện, qua đó phản ánh đúng xu thế chuộng xe gầm cao của khách Việt.