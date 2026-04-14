Ế nhất thị trường, hai mẫu xe chỉ bán được vỏn vẹn 1 chiếc trong Quý I/2026

Được đặt rất nhiều kỳ vọng khi ra mắt thị trường Việt Nam, nhưng sau nhiều tháng, mẫu xe điện Ford Mustang Mach-E cũng như Honda Civic Type R không tạo được sức hút với khách hàng Việt. Điều đó đã khiến hãng có những động thái nhằm cứu vãn doanh số của hai dòng xe này.

Ford Mustang Mach-E

Ra mắt vào tháng 8/2025 nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ford có mặt tại thị trường Việt Nam, Mustang Mach-E đánh dấu việc Ford chính thức bước vào cuộc đua xe điện trong nước.

Ford Mustang Mach-E trong một buổi lái thử tại Hà Nội (Ảnh: Ford Việt Nam).

Trong lần đầu tiên được bán chính hãng tại Việt Nam, Ford Mustang Mach-E chỉ có một phiên bản, với giá bán khá cao: 2,599 tỷ đồng, nhưng áp dụng mức giá ưu đãi 2,499 tỷ đồng cho 300 khách hàng đầu tiên.

Là một mẫu xe đậm chất thể thao, Ford Mustang Mach-E sở hữu sức mạnh đáng kể, với công suất 395 mã lực. Mẫu xe thuần điện của Ford còn được trang bị hàng loạt các công nghệ tiên tiến, như hệ thống hỗ trợ lái ADAS.

Tuy nhiên, với mức giá cao, cộng với việc tại thời điểm ra mắt Ford Việt Nam chưa đầu tư vào mạng lưới trạm sạc, nên Mustang Mach-E được định hình là một mẫu “xe chơi”, không dành cho số đông.

Mustang Mach-E đang được giảm giá sâu tại Việt Nam (Ảnh: Ford Việt Nam).

Bên cạnh đó, giá trị của Mustang Mach-E tập trung vào trải nghiệm phía sau vô lăng. Để tận hưởng được sức mạnh cũng như công nghệ tiên tiến trên mẫu xe thuần điện này, người dùng sẽ phải “bỏ qua” một số nhược điểm, như không gian bên trong không quá rộng rãi hay hệ thống treo thể thao chưa thực sự êm ái.

Với tình hình doanh số không mấy khả quan sau thời gian dài có mặt trên thị trường, Ford Việt Nam đã có những động thái được đánh giá là khá mạnh tay với mẫu xe thuần điện đầu tiên của mình.

Cụ thể, từ tháng 4, hãng đã công bố giá bán mới cho dòng xe Mustang Mach-E là 1,699 tỷ đồng, giảm tới 900 triệu đồng so với thời điểm ra mắt. Đây là mức giảm giá xe nhiều nhất từng được ghi nhận tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ford Việt Nam cũng triển khai chương trình miễn phí sạc trong 5 năm, sạc pin giao nhận xe tận nơi, hay dịch vụ sạc pin cứu hộ 24/7 cho người dùng Mustang Mach-E.

Với mức giá cạnh tranh hơn, thêm nhiều đặc quyền cho chủ xe, giá trị thương hiệu cũng như hàm lượng công nghệ, Ford Mustang Mach-E được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng.

Honda Civic Type R

Honda Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu tới khách hàng trong nước phiên bản thể thao của dòng hatchback Civic vào tháng 10/2022. Không lâu sau đó, hãng xe Nhật Bản công bố giá bán ở mức 2,399 tỷ đồng.

Honda Civic Type R lần đầu ra mắt tại thị trường Việt Nam vào năm 2022 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Mẫu Honda Civic Type R được bán tại thị trường Việt Nam từ đầu năm 2023 thuộc thế hệ thứ 6, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với số lượng giới hạn.

Mặc dù có cùng tên gọi Civic, phiên bản Type R sở hữu trang bị gần như khác biệt hoàn toàn với bản thường. Honda Civic Type R nổi bật với hệ thống khung gầm, hệ thống treo, hệ thống lái đậm chất thể thao.

Thiết kế bên ngoài của bản Type R cũng tạo được nhiều sức hút, với các chi tiết đậm tính khí động học quanh xe, logo chữ R màu đỏ, kẹp phanh màu đỏ, cánh gió phía sau và đặc biệt là cụm 3 ống xả đặt chính giữa.

Bên trong xe có điểm nhấn là bộ ghế da lộn màu đỏ thiết kế giống ghế xe đua, vô lăng cũng được bọc da lộn thêu chỉ đỏ và logo Honda màu đỏ. Đặc biệt, do là xe số lượng giới hạn, mỗi chiếc Honda Civic Type R sẽ có số series riêng gắn trên lưới điều hòa ở táp-lô.

Honda Civic Type R được trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 315 mã lực tại 6.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 420Nm tại 2.600-4.000 vòng/phút. Động cơ này đi kèm hộp số sàn 6 cấp.

Cuối tháng 10/2025, hãng xe Nhật Bản thông báo nhận đặt hàng 10 chiếc Civic Type R cuối, trước khi dừng bán dòng xe này tại Việt Nam. Thời gian giao lô xe trên dự kiến từ tháng 12 năm nay.

Như vậy, Honda Civic Type R đã ngừng bán sau 3 năm có mặt tại Việt Nam. Hãng xe Nhật không công bố lý do cụ thể cho quyết định này.

Với mức giá gần 3 tỷ đồng, cộng với loạt trang bị hướng đến người đam mê cầm lái, Honda Civic Type R được đánh giá là khá kén khách tại thị trường trong nước. Lúc mới ra mắt, Honda Civic Type R được chốt giá bán lẻ đề xuất 2,399 tỷ đồng, ngang nhiều mẫu xe sang.

Mẫu xe hiệu năng cao này ghi nhận doanh số 19 chiếc năm 2023, giảm xuống còn 11 xe vào năm 2024, và sau 9 tháng đầu năm 2025, Honda Civic Type R chỉ giao được 2 chiếc. Đầu năm 2025, Honda Civic Type R được hãng xe Nhật Bản điều chỉnh giá niêm yết tăng 600 triệu, lên mức 2,999 tỷ đồng.

Kết thúc quý đầu tiên của năm 2026, Honda Việt Nam công bố doanh số của Civic Type R chỉ đạt 1 chiếc. Có lẽ việc đưa mẫu xe thể thao này về nước phần nhiều nhằm mục đích đánh bóng hình ảnh thương hiệu, hơn là đặt nặng mục tiêu doanh số.