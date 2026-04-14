Bắt đầu kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội, TPHCM từ 1/7/2027

Theo Quyết định số 13/2026 của Thủ tướng Chính phủ về quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ vừa ban hành, thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe máy trên toàn quốc cụ thể như sau:

- Từ ngày 1/7/2027 đối với Hà Nội, TPHCM.

- Từ ngày 1/7/2028 đối với các thành phố trực thuộc trung ương: Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ.

- Từ 1/7/2030 đối với các tỉnh còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn.

Theo đó, xe mô tô (dung tích trên 50 cm3) sản xuất/nhập khẩu trước 2008 áp dụng mức 1. Xe mô tô sản xuất/nhập khẩu từ 2008 đến 2016 áp dụng mức 2. Xe mô tô sản xuất/nhập khẩu từ 2017 đến 30/6/2026 áp dụng mức 3. Xe mô tô sản xuất/nhập khẩu từ 1/7/2026 áp dụng mức 4.

Trong khi đó, xe gắn máy (dung tích dưới 50 cm3) sản xuất/nhập khẩu trước 2016 áp dụng mức 1. Xe gắn máy sản xuất/nhập khẩu từ 2017 đến 30/6/2027 áp dụng mức 2. Và xe gắn máy sản xuất/nhập khẩu từ 1/7/2027 áp dụng mức 4.

Từ 1/1/2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội, TPHCM phải đáp ứng quy định về khí thải mức 2 trở lên.

Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào "vùng phát thải thấp" của thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội.

Bộ Xây dựng sẽ xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy định về kiểm định, chứng nhận xe mô tô, xe gắn máy đáp ứng mức khí thải quy định tại Quyết định này; quy định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định thể hiện mức khí thải đạt được; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Trong dự thảo Thông tư 47, Bộ Xây dựng đề xuất xe máy có năm sản xuất tính đến thời điểm kiểm định lần đầu không quá 5 năm (60 tháng), chủ xe không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm.

Cơ sở đăng kiểm sẽ căn cứ theo kết quả chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu để cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải.