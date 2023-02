Chủ xe Hà Nội chi hơn 7 tỷ đồng mua Morgan Plus Four màu độc nhất Việt Nam

(Dân trí) - Tính tùy biến, cá nhân hóa cao hòa trộn cùng vẻ đẹp cổ điển là những điểm thu hút của các dòng xe Morgan đối với giới thượng lưu Việt.

Khi việc sở hữu xe sang tại Việt Nam dần trở thành một việc không quá đặc biệt, giới thượng lưu tìm đến nhiều hơn với những sản phẩm có thể ghi đậm dấu ấn của mình nhằm thể hiện cái tôi cũng như phong cách của bản thân.

Đó cũng là lý do các dòng xe Morgan tại Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lớn từ những vị khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh. Morgan có thể không phải là chiếc xe đầu tiên của họ nhưng thường chiếm một vị trí quan trọng trong bộ sưu tập bốn bánh.

Điểm hấp dẫn của Morgan nằm ở việc sở hữu ngoại hình cổ điển với thiết kế được giữ nguyên xuyên suốt gần 77 năm, đồng thời đem tới cho khách hàng trải nghiệm bespoke (cá nhân hóa) với nhiều "option" có thể lựa chọn.

Tiêu biểu như chiếc Morgan Plus Four trong bài viết này có giá hơn 7 tỷ đồng ,được một người chơi xe tại Hà Nội đặt mua với ngoại thất màu xanh Solid Light Blue hiện là độc nhất Việt Nam.

Được biết, anh sở hữu một chiếc Maserati Levante 2019 và đồng thời đang đặt mua hai chiếc xe Jeep khác. Xuất phát từ niềm đam mê xe cộ cùng với sở thích "không đụng hàng", anh tìm đến Morgan để có thể thỏa thích cá nhân hóa, đồng thời tìm kiếm thêm một mẫu xe để đưa vào bộ sưu tập.

Ngoài màu sơn độc đáo, chủ xe còn lựa chọn thêm "option" như vành nan hoa mạ chrome với nắp chụp vàng để giúp chiếc xe giữ đúng phong cách cổ điển đặc trưng, chấp nhận việc đăng kiểm sẽ mất thời gian hơn so với việc sử dụng mâm đúc hiện đại.

Đến với các dòng xe Morgan, người dùng sẽ có hai tùy chọn mui cứng hoặc mui mềm. Như đông đảo các khách hàng khác của thương hiệu này, chủ xe chiếc Plus Four màu độc lựa chọn mui mềm do trang bị này có tính linh hoạt cao.

Với mui mềm, người dùng có thể dễ dàng "hô biến" chiếc xe thành mui trần để dạo phố cà phê cuối tuần và gập lên bằng vài thao tác đơn giản để né những cơn mưa bất chợt. Trong khi đó, mui cứng của Morgan cũng có thể tháo rời nhưng sẽ mất thời gian hơn.

Ở phần nội thất, chủ nhân chiếc Morgan Plus Four lựa chọn da màu be cùng các đường chỉ thêu màu xanh đậm Morgan British Blue, phối hợp hài hòa với lớp sơn ngoại thất, táp-lô ốp gỗ cùng vô lăng 3 chấu bọc da, vát đáy. Ngoài ra, phần tựa đầu cũng được thêu tên để khẳng định thương hiệu của bản thân.

Về trang bị, Morgan Plus Four dù có thiết kế cổ điển nhưng vẫn được trang bị hệ thống đèn full LED, phanh đĩa 4 bánh. Sau vô lăng có hai đồng hồ analog nhỏ báo xăng và nước mát, ở giữa là một màn hình đa thông tin nhỏ.

Khu vực trung tâm có hai đồng hồ analog lớn báo vòng tua và tốc độ, đi kèm một số nút bấm như đề nổ, tắt/bật đèn cảnh báo, điều chỉnh điều hòa…

Bên dưới nắp ca-pô dài phía trước là khối động cơ xăng, tăng áp, dung tích 2.0L đến từ BMW với công suất tối đa đạt 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 350 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, Morgan Plus Four có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 5,2 giây.

Được biết, người dùng đặt xe Morgan phải chờ đến gần 2 năm mới có thể nhận xe do thời gian xuất xưởng một chiếc xe thể thao cổ điển này thường mất từ 8 tháng cho đến một năm bởi nhiều chi tiết được làm thủ công.