Mercedes-Benz cắt giảm nhân công, thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc

Mercedes đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các doanh nghiệp ô tô nội địa Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

"Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt và đang có những cơ hội chuyển đổi trong ngành ô tô, Mercedes-Benz đã chủ động điều chỉnh để liên tục cải thiện hiệu quả hoạt động và gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường", Mercedes-Benz Trung Quốc chia sẻ với trang The Paper.

Công ty cũng cho biết sự điều chỉnh bao gồm tối ưu hóa các quy trình và tinh gọn bộ máy tổ chức để đảm bảo sự gọn nhẹ và linh hoạt trong hoạt động, đồng thời tăng hiệu quả.

Vào ngày 26/2, trang AutoPix cho biết Mercedes-Benz đã bắt đầu cắt giảm gần 15% nhân lực tại Trung Quốc. Cùng ngày, hãng tin Bloomberg cũng đưa tin tương tự, dẫn hai nguồn thạo tin.

Việc cắt giảm nhân sự chủ yếu sẽ ảnh hưởng tới các bộ phận tài chính và bán hàng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhà sản xuất ô tô Đức đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn tại Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Các định chế tài chính ở Trung Quốc, trong đó có các ngân hàng quốc doanh, đang đưa ra nhiều gói vay mua ô tô cạnh tranh hơn, khiến bộ phận tài chính của công ty khó có thể cạnh tranh.

Hiện chưa rõ việc tinh giản bộ máy có ảnh hưởng tới trụ sở của Mercedes-Benz tại Trung Quốc hay các bộ phận sản xuất thông qua liên doanh với công ty nội địa không.

Quyết định này của Mercedes cho thấy thách thức ngày càng lớn đối với các nhà sản xuất ô tô nước ngoài ở Trung Quốc. Các thương hiệu tên tuổi quốc tế đang mất dần thị phần vào tay các nhà sản xuất nội địa Trung Quốc, và các hãng xe sang truyền thống bị ảnh hưởng mạnh nhất.

Mercedes-Benz, Porsche, BMW và Audi đang đối mặt với sự cạnh tranh mới từ các công ty khởi nghiệp xe điện như Nio, Maextro của Huawei, Yangwang của BYD, và ngay cả các nhà sản xuất ô tô truyền thống Trung Quốc như Hongqi.

Mercedes-Benz không phải nhà sản xuất ô tô ngoại duy nhất phải điều chỉnh chiến lược tại Trung Quốc.

Volkswagen đã phải triển khai chiến lược "Dành cho Trung Quốc, tại Trung Quốc", mua cổ phần của các công ty khởi nghiệp xe điện nội địa và sản xuất xe dành cho thị trường Trung Quốc sử dụng nền tảng khung gầm của các hãng xe điện Trung Quốc.

Porsche Trung Quốc cũng đã cắt giảm nhân sự vào năm ngoái do doanh số đã giảm 3 năm liên tiếp. Năm 2024, Porsche chỉ bán được 56.887 xe tại Trung Quốc, giảm gần 30% so với năm 2023.

Năm ngoái, BMW đã giảm 2-5% nhân sự tại Trung Quốc, bằng cách không gia hạn hợp đồng, và năm nay cũng có kế hoạch tương tự.

Giống như nhiều nhà sản xuất ô tô truyền thống khác, Mercedes-Benz khá chật vật trong nỗ lực bán xe điện ở Trung Quốc. Trong tháng 1, công ty bán được 153 chiếc EQE sedan, giảm 78,5% so với mức 715 chiếc cùng kỳ năm ngoái. Mẫu EQE SUV đạt doanh số 179 chiếc, giảm 87,6% so với năm ngoái, và giảm 51,4% so với một tháng trước đó.