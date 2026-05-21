VinFast VF 8 2026 vừa ra mắt, VF 9 mới đã lộ diện?

Thiết kế 3 mẫu SUV cỡ lớn của VinFast mới được cấp giấy chứng nhận bản quyền kiểu dáng công nghiệp (Ảnh chụp màn hình).

Theo dữ liệu từ Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, VinFast đã được cấp giấy chứng nhận bản quyền kiểu dáng công nghiệp với nhiều thiết kế. Trong đó, có tới ba mẫu SUV lạ mắt được đăng ký, sở hữu tỷ lệ kích thước khá lớn, và có thể là bản kế nhiệm của VF 9, theo nhận định của giới chuyên gia.

Tạo hình của VinFast VF 9 mới được dựng lại dựa vào một trong những bản thiết kế trên (Ảnh: Phần mềm AI).

Những mẫu xe trên đều được “chắp bút” bởi ông Lee Jae Hoon, nhà thiết kế gốc Hàn Quốc nổi tiếng, người đứng sau những đường nét của dòng VinFast VF 7 hiện hành. Việc đăng ký bản quyền kiểu dáng không có nghĩa VinFast sẽ ra mắt cả ba mẫu SUV mới, mà hãng có thể chỉ lựa chọn một trong những thiết kế trên cho sản phẩm mới.

Như vậy, rất có thể một trong ba bản phác thảo trên sẽ là tạo hình của VinFast VF 9 mới. Trong đó, một thiết kế có phần đuôi mang nhiều nét tương đồng với dòng VF 8 2026 vừa được hãng xe Việt giới thiệu.

Khác với hai bản thiết kế trên, phiên bản này không có dải đèn định vị hình cánh chim đặc trưng ở phần đầu xe (Ảnh chụp màn hình).

VinFast VF 9 hiện hành lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2022 và theo chu kỳ sản phẩm thông thường, việc mẫu xe này chuẩn bị đón bản nâng cấp là điều hợp lý. Nhìn vào VF 8 2026, có thể kỳ vọng phiên bản sắp tới của VF 9 sẽ có nhiều điểm mới hấp dẫn.

Ở phiên bản mới, VinFast VF 8 không chỉ sở hữu thiết kế mới, mà còn có một số nâng cấp đáng chú ý về trang bị. Bên trong khoang nội thất, xe được bổ sung cụm đồng hồ điện tử sau vô-lăng - trang bị vốn được khách Việt mong chờ.

Nội thất của VinFast VF 9 cũng không có cụm đồng hồ sau vô-lăng nhưng bù lại, xe sở hữu màn hình hiển thị kính lái HUD. Ngoài ra, VF 8 2026 còn được trang bị hệ thống giảm chấn thích ứng tích hợp, và nhiều người kỳ vọng trang bị này sẽ xuất hiện trên VF 9 mới.

VinFast VF 9 hiện hành đang có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 600km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn WLTP (Ảnh: VF).

Hiện tại, VinFast VF 9 đang sử dụng hệ thống treo khí nén nhưng chưa có khả năng tự động thích ứng. Đồng thời, chưa rõ hệ truyền động của xe có thay đổi hay không; phiên bản hiện hành đang được trang bị hai mô-tơ điện, sản sinh công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620Nm.

Ở phiên bản mới, cấu hình truyền động của VinFast VF 8 2026 có sự thay đổi khi loại bỏ tùy chọn hai cầu. Tuy nhiên, giá bán lẻ đề xuất của mẫu SUV thuần điện hạng D này giảm 20-200 triệu đồng so với đời cũ, xuống còn 999 triệu đồng.