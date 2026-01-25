Nhờ một số quy định mới, thời gian giải quyết hồ sơ đăng kiểm định kỳ đã được rút ngắn đáng kể, tạo thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, theo ông Trần Quốc Hoan - Phó Giám đốc phụ trách trung tâm đăng kiểm 29.03V (Hà Nội), nhiều ô tô vẫn vướng phải một số lỗi, dẫn đến việc bị từ chối đăng kiểm, gây mất thời gian cho chủ xe.

Đăng kiểm là thủ tục bắt buộc, kiểm tra và đánh giá định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe, đảm bảo xe đủ điều kiện lưu thông hợp pháp và tuân thủ pháp luật, giúp giảm thiểu tai nạn và ô nhiễm, được thực hiện tại các trung tâm đăng kiểm được cấp phép (Ảnh: An Huy).

Một số lỗi thường gặp khiến ô tô bị từ chối đăng kiểm

Theo ông Hoan, điểm đầu tiên và quan trọng nhất là các giấy tờ liên quan. Người dùng cần chuẩn bị kỹ càng trước khi đến đăng kiểm hay làm thủ tục liên quan, để tránh mất thời gian.

Ông Hoan đưa ra ví dụ: “Một chiếc Mazda CX-8 bị thủy kích trong đợt mưa bão, vì việc sửa chữa khó khăn, nên chủ xe quyết định thay động cơ mới. Sau khi làm thủ tục đổi giấy tờ theo số máy mới bên phía công an, chủ xe này cần đến trung tâm đăng kiểm để xin cấp lại sổ đăng kiểm mới”.

Khi đến trung tâm đăng kiểm của ông Hoan, chủ xe lúc ban đầu chỉ xuất trình giấy đăng ký ô tô mới và giấy cà số động cơ mới, nhưng như vậy là chưa đủ để cấp sổ đăng kiểm mới.

Theo ông Hoan, với trường hợp thay mới động cơ, người dùng cần chuẩn bị thêm giấy xuất xưởng động cơ. Cụ thể với trường hợp chiếc Mazda CX-8 trên, giấy tờ do THACO - doanh nghiệp sản xuất xe - cung cấp.

Ông Hoan cho biết một lỗi khác mà người dùng ô tô rất hay gặp phải dẫn đến việc bị từ chối đăng kiểm là quên đóng phạt nguội.

“Các trung tâm đăng kiểm giờ đây được cấp đường link truy cập vào dữ liệu phạt nguội vi phạm giao thông, cập nhật rất nhanh và chính xác. Do đó, người dùng cần chủ động kiểm tra và nộp phạt đầy đủ trước khi mang xe đi đăng kiểm”, ông Hoan cho hay.

Đồng thời, đại diện trung tâm đăng kiểm này còn nhấn mạnh việc người dùng nên bảo dưỡng xe trước khi đăng kiểm.

“Trong quá trình đăng kiểm, phanh và khí thải là hai hạng mục quan trọng. Nếu không được bảo dưỡng định kỳ, hai bộ phận này của xe có thể không đạt chuẩn, bị từ chối khi đăng kiểm”, ông Hoan nói.

Một số hiểu lầm về việc độ đèn và mặt ca-lăng

Quy định tại Thông tư 43/2023/TT-BGTVT đã phần nào “cởi trói” cho người dùng ô tô muốn cá nhân hóa chiếc xe của mình, đồng thời giảm tải cho hoạt động đăng kiểm. Tuy nhiên theo ông Hoan, một số chủ xe vẫn hiểu lầm hoặc chưa nắm rõ nội dung Thông tư trên.

Theo đó, ông Hoan cho biết ô tô được phép độ đèn, nhưng không được lắp đặt tùy tiện cụm đèn chiếu sáng của hãng thứ ba trên thị trường.

Ví dụ, xe được bản thấp được phép thay thế cụm đèn của bản cao do cụm đèn này đã được chứng nhận; xe được phép thay bóng halogen sang bóng LED nhưng “phải đảm bảo cường độ chiếu sáng và góc chiếu sáng đạt chuẩn”.

Nếu thay thế bóng đèn loại khác, người dùng cần đảm bảo phụ tùng này có công suất tiêu thụ điện tương đương (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về mặt ca-lăng, ông Hoan cho biết chủ xe được phép thay thế mặt ca-lăng có kiểu dáng khác nhưng không thay đổi về kích thước.

“Ví dụ mặt ca-lăng nguyên bản của xe có các thanh nan chạy dọc, người dùng đổi sang loại thanh nan chạy ngang vẫn được chấp nhận”, vị này cho hay.

Hai điểm mới trong thủ tục đăng kiểm ô tô từ 2026

Thông tư 71/2025 của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 31/12/2025 đã sửa đổi, bổ sung Thông tư 47/2024 theo hướng tinh giản thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới.

Theo đó, quy định mới cho phép người dùng sử dụng bản sao chứng thực hoặc bản sao điện tử có chứng thực ngoài bản chính đăng ký xe.

Ngoài ra, giấy chứng nhận đăng ký xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 trở lên cũng được chấp nhận khi thực hiện thủ tục đăng kiểm.

Những thay đổi này giúp người dùng hạn chế nguy cơ thất lạc giấy tờ gốc và phù hợp với xu hướng quản lý dữ liệu số liên thông giữa các cơ quan Nhà nước.

Tuy nhiên, nếu vì lý do bất khả kháng, dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký chưa chia sẻ được, chủ xe vẫn cần phải xuất trình giấy tờ đăng ký xe bản giấy hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe.

Đối với xe có chứng nhận đăng ký xe tạm thời, chủ xe nộp hồ sơ đề nghị kiểm định trực tiếp tại cơ sở đăng kiểm, qua bưu chính hoặc qua hệ thống trực tuyến.

Một điểm mới khác là việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định.

Theo đó, thời gian xử lý đối với xe miễn kiểm định lần đầu, kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ và xe máy chuyên dùng giảm từ một ngày xuống còn tối đa 4 giờ làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.