Đề xuất xe máy sản xuất dưới 5 năm không cần mang xe đi kiểm định khí thải

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư 47 quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Thời hạn góp ý kiến từ ngày 8 đến hết ngày 18/4.

Xe mô tô, xe gắn máy tại Hà Nội và TPHCM bắt đầu kiểm định khí thải từ 1/7/2027 (Ảnh: Ngọc Tân).

Xe xuất xưởng dưới 5 năm không cần mang xe đi kiểm định khí thải

Trong dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất xe máy có năm sản xuất tính đến thời điểm kiểm định lần đầu không quá 5 năm (60 tháng), chủ xe không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm.

Cơ sở đăng kiểm sẽ căn cứ theo kết quả chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu để cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải.

Đối với xe máy có năm sản xuất tính đến thời điểm kiểm định lần đầu quá 5 năm, chủ xe cần mang xe đến cơ sở đăng kiểm.

Mốc thời gian 60 tháng được tính từ ngày xuất xưởng. Trong trường hợp xe mô tô, xe gắn máy trong cơ sở dữ liệu không có thông tin ngày xuất xưởng thì tính từ ngày 31/12 của năm sản xuất xe.

Trong 3 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ sở đăng kiểm căn cứ hồ sơ đề nghị thực hiện trình tự phát hành Giấy chứng nhận kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy (bản điện tử) trên hệ thống trực tuyến (đối với hồ sơ điện tử), hoặc cấp Giấy chứng nhận kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy (bản giấy) trực tiếp cho chủ xe (đối với hồ sơ giấy).

Với xe máy có năm sản xuất tính đến thời điểm kiểm định lần đầu không quá 5 năm, chủ xe không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trường hợp kết quả kiểm định khí thải không đạt yêu cầu, cơ sở đăng kiểm cấp thông báo "không đạt", nhập nội dung không đạt vào phần mềm quản lý kiểm định.

Chu kỳ kiểm định với xe máy giữ nguyên theo Thông tư 47. Xe sản xuất trên 5 năm đến 12 năm phải kiểm định định kỳ 2 năm (24 tháng), và định kỳ 1 năm (12 tháng) đối với xe sản xuất trên 12 năm.

Kiểm định khí thải xe máy lần đầu, chủ phương tiện cần chuẩn bị những gì?

Cũng trong dự thảo thông tư, Bộ Xây dựng nêu rõ các loại giấy tờ mà chủ phương tiện cần chuẩn bị trước khi đi kiểm định khí thải xe máy lần đầu. Giấy tờ cần nộp bao gồm:

- Ảnh chụp số khung, số động cơ hoặc ảnh chụp bản chà số khung, số động cơ đối với xe nhập khẩu; hoặc phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

- Bản sao: Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước; hoặc Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe nhập khẩu.

- Ảnh chụp xe: 2 ảnh tổng thể chéo góc bên trái, phía trước và bên phải, phía sau (thể hiện rõ biển số xe).

Giấy tờ phải xuất trình gồm giấy tờ về đăng ký xe và giấy tờ về chủ xe.

Dụng cụ đo khí thải xe máy (Ảnh: VAMM).

Theo Quyết định số 13/2026 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ 16/5, thời điểm thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy bắt đầu từ ngày 1/7/2027 đối với Hà Nội và TPHCM, từ ngày 1/7/2028 đối với các thành phố trực thuộc trung ương.

Các tỉnh còn lại áp dụng từ 1/7/2030. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn.