Tem đăng kiểm mới bỏ ngày hết hạn: Tài xế cần làm gì để tránh bị phạt?

Chủ động theo dõi thời hạn kiểm định

Từ ngày 1/3, tem kiểm định dán ở góc trên bên phụ kính lái ô tô không còn dòng thông tin ngày hết hạn đăng kiểm cụ thể như mẫu cũ, để dành chỗ cho thông tin về cơ sở đăng kiểm và mức khí thải của xe.

Nếu tài xế không chú ý, chỉ nhìn thời hạn bao gồm tháng và năm trên tem thì ô tô rất dễ bị quá hạn đăng kiểm, dù chỉ quá một ngày cũng có thể bị phạt.

Như vậy, với xe đăng kiểm từ 1/3, chủ xe nên chủ động theo dõi thời hạn kiểm định của phương tiện thay vì chỉ nhìn vào tem dán trên kính lái.

Tem kiểm định mẫu cũ có đầy đủ thông tin ngày hết hạn đăng kiểm của xe (Ảnh: Nhật Minh).

Tài xế có thể lưu lại ngày hết hạn cụ thể trên điện thoại, đặt lịch nhắc trước vài tuần hoặc thường xuyên tra cứu thông tin trên hệ thống điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Một mẹo nhỏ nhưng hữu ích, chủ xe có thể dán một mảnh giấy nhớ nhỏ ở góc kính lái hoặc bảng táp-lô để dễ quan sát hạn đăng kiểm khi sử dụng xe hằng ngày.

Việc chủ động kiểm tra và đặt lịch đăng kiểm sớm không chỉ giúp tránh nguy cơ bị xử phạt khi xe quá hạn kiểm định, mà còn giảm tình trạng dồn xe vào thời điểm cuối kỳ, vốn dễ dẫn đến quá tải tại các trung tâm đăng kiểm.

Tem kiểm định mẫu mới chỉ có tháng và năm hết hạn đăng kiểm của xe (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Mức phạt và cách tra cứu hạn đăng kiểm xe

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt 3-4 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe áp dụng với người điều khiển ô tô không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; hoặc có nhưng đã hết hiệu lực (hạn sử dụng) dưới 1 tháng.

Mức phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe áp dụng với người điều khiển ô tô không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; hoặc có nhưng đã hết hiệu lực (hạn sử dụng) từ 1 tháng trở lên.

Để biết chính xác ngày hết hạn đăng kiểm của ô tô, chủ xe cần tra cứu Giấy chứng nhận kiểm định điện tử tại địa chỉ: https://gcndangkiem.vr.org.vn của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bước tiếp theo, nhập chính xác thông tin của phương tiện bao gồm: biển đăng ký (VD: 29A01234T, màu biển (T - trắng; X - xanh; V - vàng)); số khung (nhập 6 số cuối số khung); loại phương tiện (xe cơ giới/xe máy chuyên dùng).

Sau đó, nhấn nút Tra cứu, hệ thống sẽ hiển thị kết quả cần tìm.

Chủ xe cần nhập các thông tin theo hướng dẫn trên trang web (Ảnh chụp màn hình).

Giấy chứng nhận điện tử thể hiện đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện, bao gồm mức khí thải đạt được theo quy định (mức 3, mức 4…), thời hạn hiệu lực (cả ngày, tháng và năm), cùng các thông tin liên quan khác.

Giấy chứng nhận kiểm định điện tử cũng tích hợp mã QR liên kết tới bản giấy chứng nhận điện tử trên web để phục vụ cho việc kiểm tra (xác thực).

Trong trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in giấy chứng nhận trực tiếp từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi ấn chỉ như trước đây) và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.