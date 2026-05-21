Một số lưu ý khi đổ xăng E10 cho xe máy đời cũ

Từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho ô tô, xe máy trên toàn quốc. Như vậy, xăng RON 95 sẽ bị “khai tử” từ mốc này, nhưng xăng E5 RON 92 vẫn sẽ được phối trộn và pha chế để sử dụng đến năm 2030.

Trước thông tin này, nhiều người dùng không khỏi cảm thấy hoang mang, bởi xăng sinh học E10 là nhiên liệu chứa 10% thể tích cồn sinh học và 90% thể tích xăng truyền thống, có đặc tính “háo nước”, dễ xảy ra hiện tượng tách lớp giữa ethanol ngậm nước và xăng sau vài tuần.

Theo nghiên cứu của Bộ Công thương, xăng E10 tương thích với hơn 90% phương tiện đang lưu hành (Ảnh: Mạnh Quân).

Thực tế, nhiều quốc gia đã sử dụng chủng loại nhiên liệu này trước Việt Nam vì tính thân thiện với môi trường, đồng thời giảm phụ thuộc vào dầu mỏ. Hầu hết ô tô, xe máy sản xuất từ năm 2011 đến nay đều có thể sử dụng xăng E10, trong khi những dòng xe đời cũ có thể không tương thích.

Dù vậy, xe máy đời cũ vẫn có thể đổ xăng E10, nhưng người dùng sẽ cần lưu ý hơn trong quá trình sử dụng và bảo dưỡng.

Cần thường xuyên kiểm tra hệ thống xăng

Các dòng xe máy đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí (thường là trước năm 2000) với những bộ phận như ống dẫn nhiên liệu, gioăng cao su, màng bơm xăng không được thiết kế để chống chọi với đặc tính hút ẩm của xăng E10. Hệ quả là những vật liệu này có thể lão hóa nhanh hơn.

Theo một số chuyên trang quốc tế, các dòng xe đời cũ sử dụng xăng E10 trong thời gian dài có thể xảy ra hiện tượng nứt ống nhiên liệu, gioăng bị chai hoặc bình xăng bị cặn bám. Do đó, người dùng xe máy đời cũ cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các bộ phận này, với chu kỳ có thể là 3-6 tháng/tháng.

Bộ chế hòa khí lão hóa, bám cặn sau thời gian sử dụng xăng pha ethanol (Ảnh: ThumperTalk).

Khi đó, chi phí bảo dưỡng và thay thế phụ tùng xe máy đời cũ sẽ gia tăng. Đây là điểm người dùng cần cân nhắc, có thể tính toán chuyển sang xe đời mới để sử dụng thuận tiện hơn.

Với một chiếc xe máy phổ thông có tuổi đời lên đến 20 năm, tính khấu hao phương tiện đã đi đến hồi kết. Nhưng với những dòng xe cổ mang tính sưu tầm, người dùng vẫn có giải pháp khác nhằm đảm bảo tính an toàn khi sử dụng xăng sinh học E10.

Nâng cấp một số bộ phận để tương thích với xăng E10

Theo anh Nguyễn Quang Huy, một thợ sửa xe lâu năm tại phường Tây Hồ (Hà Nội), với xe máy đời cũ, có thể thay thế các ống dẫn nhiên liệu, màng bơm xăng cơ khí và gioăng cao su, chuyển sang sử dụng loại được làm từ vật liệu chịu ethanol. Tuy nhiên, người dùng vẫn cần vệ sinh bình xăng và bộ chế hòa khí thường xuyên.

Đồng thời, bộ chế hòa khí cũng cần được hiệu chỉnh lại để phù hợp với đặc tính cháy của nhiên liệu chứa ethanol. Khác với xăng khoáng, xăng chứa ethanol cần tỷ lệ pha trộn giữa không khí và nhiên liệu cao hơn để đạt trạng thái cháy tối ưu trước khi đưa vào buồng đốt.

Dù nâng cấp và hiệu chỉnh hệ thống xăng, người dùng vẫn nên thường xuyên vệ sinh bộ chế hòa khí, do bộ phận này thường sử dụng vật liệu nhôm, kẽm - những kim loại có thể bị ảnh hưởng khi tiếp xúc lâu dài với ethanol (Ảnh: Shopmonkey).

Do đó, người dùng có thể chỉnh lại vít xăng/gió và thậm chí cân nhắc mở rộng béc-phun trong bộ chế hòa khí. Béc-phun (hay còn gọi là béc xăng, gic-lơ) là chi tiết quan trọng có vai trò định lượng và phun nhiên liệu vào luồng không khí trong bộ chế hòa khí.

Tuy nhiên, việc tính toán tỷ lệ hòa khí cần thiết bị chuyên dụng và có thể không phổ biến tại các tiệm sửa xe phổ thông.

Xả sạch bình xăng với xe lưu kho lâu, xe ít sử dụng

Không chỉ xe máy đời cũ, mà ngay cả những dòng xe tương thích với xăng E10 cũng cần xả sạch bình xăng nếu lưu kho lâu, hoặc ít sử dụng. Đặc tính “háo nước” của xăng E10 có thể gây ra hiện tượng tách lớp ethanol ngậm nước và xăng sau vài tuần, đặc biệt khi xe đứng im trong thời gian dài.

Khi đó, nước và ethanol sẽ lắng xuống dưới, còn xăng nổi lên trên. Nước sẽ khiến bình xăng han gỉ và khi sử dụng xe trở lại, nước sẽ lọt vào bơm xăng hoặc buồng đốt, gây hỏng các chi tiết liên quan.

Khi xảy ra hiện tượng phân tách, xăng nằm trên cùng, bên dưới là lớp màu đục, gồm ethanol và nước, dưới cùng là một lớp mỏng chỉ có nước (Ảnh: Bell Performance).

Trong điều kiện lý tưởng, xăng E10 có hạn sử dụng khoảng 3 tháng. Sau thời gian này, nguy cơ phân tách sẽ gia tăng, đặc biệt khi nhiên liệu tiếp xúc với môi trường có độ ẩm cao.

Vì vậy, người dùng nên xả sạch bình sau khoảng 3-4 tuần không sử dụng xe, nhất là khi không rõ xăng đã được tồn trữ bao lâu trước thời điểm đổ vào xe.

Khi đổ xăng E10, người dùng nên thường xuyên sử dụng xe. Một chiếc xe hoạt động đều sẽ giúp xăng luôn được luân chuyển và thay mới, qua đó hạn chế nguy cơ hút ẩm và phân tách nhiên liệu.