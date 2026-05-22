Ô tô phổ thông

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ford Việt Nam và Geely Việt Nam cho biết các mẫu xe xăng của hai thương hiệu này đều tương thích với xăng E10. Đây cũng là loại nhiên liệu nằm trong tiêu chuẩn thiết kế của hãng và không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Hiện Ford Việt Nam kinh doanh các dòng xe du lịch chạy xăng như Everest, Ranger, hay Territory. Trong khi đó, Geely Việt Nam có các dòng Coolray, Monjaro hay EX5-EM-i được trang bị động cơ xăng.

Đại diện Toyota Việt Nam (TMV) cho biết các dòng xe của hãng đều tương thích với các dòng xăng RON 95-V, E5 RON 92 và E10, bao gồm xe mới cũng như xe đã qua sử dụng được sản xuất trong và sau năm 1997.

Việc sử dụng dòng xăng này cũng không làm tăng chi phí bảo dưỡng và sửa chữa của xe Toyota.

Đại diện Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cho biết: “Các mẫu xe động cơ xăng đang được HTV sản xuất, lắp ráp và phân phối tại Việt Nam, bao gồm cả các dòng xe nhập khẩu và lắp ráp trong nước, đều được thiết kế tương thích với nhiên liệu xăng sinh học E10 (xăng pha tối đa 10% ethanol), phù hợp với tiêu chuẩn nhiên liệu áp dụng trên nhiều thị trường toàn cầu”.

Dòng SUV Hyundai Tucson (Ảnh: Hội An).

Theo HTV, hãng không ghi nhận sự khác biệt đáng kể nào về hiệu suất vận hành trong điều kiện sử dụng đúng tiêu chuẩn. Động cơ vẫn hoạt động êm ái, mạnh mẽ, duy trì khả năng tăng tốc và mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu theo công bố của nhà sản xuất.

Đại diện HTV cho biết việc sử dụng xăng E10 không gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của động cơ hay bất kỳ chi tiết máy nào. Khách hàng sẽ không phải chịu thêm chi phí lắp đặt thiết bị bổ sung, thực hiện điều chỉnh kỹ thuật đối với xe, hoặc phát sinh chi phí bảo dưỡng, sửa chữa do sử dụng xăng E10.

Ô tô hạng sang

Trong khi đó, với dòng xe sang Audi, Công ty TNHH Ô tô Á Châu (Audi Việt Nam) cho biết, theo tuyên bố chính thức của Audi thông qua Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), xăng E10 được chấp nhận sử dụng cho hầu hết các dòng xe Audi dùng động cơ xăng, ngoại trừ một số trường hợp cụ thể.

Đại lý chính hãng xe Audi tại Hà Nội (Ảnh: Hội An).

Đơn vị nhập khẩu và phân phối chính thức của thương hiệu Audi tại Việt Nam đã liệt kê một số dòng xe sử dụng động cơ phun xăng trực tiếp thế hệ đầu (FSI) không tương thích với xăng E10, như: A2 1.6 FSI (2003-2005), A3 1.6 FSI và 2.0 FSI (2004) và A4 2.0 FSI (2003-2004).

Dòng xe A4 Saloon và Avant sản xuất trong giai đoạn 2001-2008 có trang bị bộ sưởi đỗ xe cũng không được khuyến nghị sử dụng xăng E10 trong điều kiện thời tiết lạnh tại các quốc gia có khí hậu lạnh.

Bên cạnh đó, Audi Việt Nam đưa ra một số lưu ý với khách hàng khi sử dụng xăng E10.

Thứ nhất, mức tiêu hao nhiên liệu có thể tăng nhẹ khoảng 1-3%.

Thứ hai, nên sử dụng nhiên liệu đúng chỉ số octane theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Thứ ba, người dùng có thể kiểm tra khả năng tương thích nhiên liệu thông qua nhãn dán bên trong nắp bình nhiên liệu hoặc trong sổ tay hướng dẫn sử dụng xe.

Thứ tư, do xăng sinh học E10 có đặc tính hút ẩm cao hơn xăng thông thường, nhiều chuyên gia khuyến nghị với những xe ít sử dụng, người dùng chỉ nên đổ khoảng từ 1/3 đến 1/2 bình nhiên liệu để hạn chế hiện tượng hút ẩm và phân tách nước trong bình xăng. Ngoài ra, có thể sử dụng các chất phụ gia đã được kiểm chứng nhằm hỗ trợ hạn chế tính hút ẩm của nhiên liệu E10.

Thông tin về nhiên liệu có thể sử dụng được dán trên nắp bình nhiên liệu (Ảnh: Nhật Minh).

Công ty cổ phần S&S Automotive (thành viên của S&S Group), nhà phân phối xe Rolls-Royce chính hãng tại Việt Nam, cũng đã có những chia sẻ. Theo đó, các dòng xe hiện hành của Rolls-Royce đều có thể sử dụng xăng E10.

Đại diện nhà phân phối lưu ý khách hàng nên lựa chọn các đơn vị cung cấp nhiên liệu uy tín, như Petrolimex, nhằm bảo đảm tỷ lệ phối trộn ethanol đạt chuẩn E10 (10% ethanol).

"Việc duy trì tần suất sử dụng xe hợp lý cũng được khuyến khích. Khi tiếp nhiên liệu, khách hàng nên đổ đầy bình thay vì chỉ nạp một phần", người này cho biết.