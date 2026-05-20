Xăng E10 và những lưu ý với tài xế

Theo Thông tư 50/2025, từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Xăng E5 RON 92 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ phù hợp cho các dòng xe máy đời cũ.

E5, E10 là ký hiệu của xăng sinh học, thể hiện tỷ lệ pha trộn cồn sinh học (bioethanol) với xăng truyền thống, được sử dụng cho các loại động cơ xăng đốt trong.

Xăng sinh học E5 là nhiên liệu chứa 5% thể tích cồn sinh học và 95% thể tích xăng truyền thống. Trong khi đó, xăng sinh học E10 là nhiên liệu chứa 10% thể tích cồn sinh học và 90% thể tích xăng truyền thống.

Cồn sinh học được sản xuất từ quá trình lên men tinh bột, mật rỉ đường và các phế phẩm nông nghiệp khác. Nguyên liệu chính để sản xuất cồn sinh học tại Việt Nam hiện nay là sắn lát khô.

Xe đời cũ có dùng được xăng E10 không?

Để sử dụng xăng E10 cho xe, trước tiên, bạn cần kiểm tra xem xe của mình có được thiết kế để chạy bằng xăng E10 hay không.

Nhìn chung, hầu hết ô tô, xe máy đời mới, sản xuất từ năm 2011 trở lại đây đều được trang bị vật liệu tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, nếu không chắc chắn và để tránh những hậu quả tốn kém, bạn hãy kiểm tra thông tin nhiên liệu trong sách hướng dẫn sử dụng xe, mặt trong nắp bình xăng, hoặc liên hệ với hãng xe.

Trên nhiều mẫu xe, thông tin về loại nhiên liệu được phép sử dụng có trên nhãn dán ở mặt trong của nắp bình nhiên liệu (Ảnh: Nhật Minh).

Tất cả các hãng xe đều ghi rõ thông tin loại nhiên liệu có thể sử dụng cho xe, một mặt giúp đảm bảo xe vận hành ổn định, mặt khác giúp miễn trừ trách nhiệm bảo hành của hãng trong trường hợp xe xảy ra hỏng hóc do sử dụng nhiên liệu không phù hợp.

Sách hướng dẫn sử dụng thường đi kèm theo xe; nếu mất tài liệu này, người dùng có thể tải bản mềm trên website chính hãng.

Nếu tài liệu hướng dẫn sử dụng không có thông tin về loại xăng sinh học có thể sử dụng cho xe tại Việt Nam thì người dùng nên chủ động liên lạc với hãng để được tư vấn.

Khuyến cáo về nhiên liệu trong cuốn hướng dẫn sử dụng của một mẫu xe Kia tại Việt Nam (Ảnh: Nhật Minh).

Nếu bạn đổ nhầm xăng sinh học E10 cho xe không tương thích, xe vẫn có thể chạy, nhưng về lâu dài, khi tiếp xúc với loại xăng này, các bộ phận như phớt (gioăng), nhựa và kim loại có thể bị ăn mòn do đặc tính của cồn sinh học.

Có thể bơm lẫn xăng E10 vào bình nhiên liệu đang chứa xăng A92, A95 không?

Nếu xe bạn tương thích với xăng E10, bạn có thể chuyển đổi ngay, không cần xả hết xăng A92 hoặc A95 đang có trong bình. Theo Cẩm nang Xăng sinh học do Bộ Công Thương ban hành, đối với cả xe có thiết kế phun xăng điện tử và chế hoà khí, có thể sử dụng lẫn xăng sinh học với nhiên liệu xăng thông thường mà không cần phải điều chỉnh hệ thống nhiên liệu hay lượng nhiên liệu cung cấp.

Không giống như việc trộn xăng và dầu diesel, việc đổ xen kẽ giữa xăng E10 và xăng không chì thường hoặc xăng không chì cao cấp là hoàn toàn bình thường, không gây hại cho hệ thống nhiên liệu hay động cơ.

Lý do là tất cả các loại xăng không chì về cơ bản đều là cùng một loại nhiên liệu, chỉ khác nhau ở một số phụ gia (như ethanol trong E10) hoặc mức độ tinh chế khác nhau.

Xe ít đi thì đổ xăng như thế nào?

Do đặc tính "ngậm nước" của xăng E10, có một số lưu ý trong quá trình sử dụng ngay cả với xe tương thích với loại xăng này.

Nếu không sử dụng xe trong 3-4 tuần, hãy xả sạch bình xăng hoặc cân nhắc sử dụng chất ổn định xăng. Lý do là xăng E10 có đặc tính "háo nước", dễ xảy ra hiện tượng tách lớp ethanol ngậm nước và xăng sau vài tuần, đặc biệt là khi xe đứng im một chỗ thời gian dài; nước và ethanol lắng xuống dưới, còn xăng nổi lên trên.

Phần nước sẽ gây han gỉ bình xăng, và khi sử dụng xe trở lại, nước lọt vào làm hỏng bơm xăng. Ngoài ra, khi có hiện tượng tách lớp, phần xăng phía trên có chỉ số octan thấp hơn so với ban đầu, do ethanol mang theo một phần trị số octan khi tách ra khỏi dung dịch.

Khi xảy ra hiện tượng phân tách, lớp xăng nằm trên cùng, bên dưới là lớp đục màu gồm ethanol + nước, và dưới cùng là một lớp mỏng chỉ có nước (Ảnh: Bell Performance).

Hạn sử dụng của xăng E10 thường là 3 tháng, trong điều kiện lý tưởng. Sau thời gian này, nguy cơ phân tách sẽ tăng lên, đặc biệt nếu nhiên liệu tiếp xúc với môi trường độ ẩm cao.

Tuy nhiên, bạn khó có thể biết tại thời điểm đổ xăng vào xe, xăng đã được sản xuất từ khi nào, nên 3-4 tuần không sử dụng xe là mốc thời gian nhiều chuyên gia khuyến cáo cần xả sạch bình xăng.

Bên cạnh đó, chủ xe nên thay lọc xăng thường xuyên hơn so với khi sử dụng xăng A92 và A95 thông thường.

Có cần dùng phụ gia không?

Khi chuyển từ xăng A95 sang xăng sinh học E10, vì lo ngại chất lượng xăng không đảm bảo có thể gây hại cho ô tô, một số chủ xe sử dụng thêm các sản phẩm phụ gia được quảng cáo là giúp ổn định ethanol.

Tại Việt Nam, khi càng gần đến ngày xăng A95 bị "khai tử", cả nước bán xăng E10, càng nhiều sản phẩm phụ gia dùng cho xăng E10 xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử, với giá bán dao động 200.000-300.000 đồng/chai, được quảng cáo là ổn định xăng E10, bảo vệ hệ thống nhiên liệu khỏi hiện tượng ăn mòn, gỉ sét do ethanol.

Cách sử dụng các loại phụ gia này thường là đổ trực tiếp vào bình xăng trước mỗi lần nạp nhiên liệu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các loại dung dịch phụ gia ổn định xăng E10 hay phụ gia nhiên liệu thông thường trên thị trường đều chưa có cơ sở kiểm nghiệm khoa học rõ ràng về hiệu quả tại Việt Nam. Theo giới chuyên gia, người dùng không cần sử dụng thêm phụ gia nếu nhà sản xuất không có khuyến cáo cụ thể.

Với các dòng xe được khuyến cáo có thể sử dụng xăng E10, các bộ phận tiếp xúc với xăng đều được thiết kế để chịu được tác động ăn mòn của ethanol.