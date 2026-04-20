Trình Quốc hội thành lập thành phố Đồng Nai giữ nguyên diện tích, dân số

Phương án thành lập thành phố Đồng Nai giữ nguyên diện tích tự nhiên, quy mô dân số

Tiếp tục đợt 2 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sáng 20/4, thừa ủy quyền Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh cơ sở chính trị, pháp lý, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nêu cơ sở thực tiễn cần thiết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Theo đó, trong tiến trình phát triển của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, Đồng Nai đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, truyền thống lịch sử, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội để phát triển trở thành một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Theo Bộ trưởng, với vai trò là đầu mối liên kết trực tiếp các hành lang phát triển và trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là TPHCM với khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, cùng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ, logistics được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại cùng với Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được xây dựng và hoàn thiện với tiến độ nhanh, Đồng Nai đã hội tụ đầy đủ các yếu tố của một đô thị có tiềm năng phát triển lớn, đa trung tâm, đa chức năng và có tính lan toả mạnh trên phạm vi vùng phía Nam và cả nước.

"Việc thành lập thành phố Đồng Nai sẽ tạo động lực phát triển mới không chỉ cho Đồng Nai mà còn đóng góp thiết thực cho khu vực miền Nam và cả nước", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đây là bước chuyển căn bản về mô hình phát triển và mô hình quản trị địa phương nhằm đưa Đồng Nai trở thành đô thị lớn, có chức năng chia sẻ, liên kết, tương hỗ cùng phát triển với TPHCM, đạt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, giữ vai trò là trung tâm kết nối kinh tế vùng và cửa ngõ hội nhập quốc tế, là hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh làm cơ sở định hướng không gian phát triển mới cho cả Vùng Đông Nam Bộ theo Kết luận của Bộ Chính trị.

Từ những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là cần thiết, theo Bộ trưởng.

Về phương án và kết quả sau khi thành lập thành phố thì thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở nguyên trạng 12.737,18 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số hơn 4,4 triệu người và 95 xã của tỉnh Đồng Nai.

Kết quả sau khi thành lập, thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương không thay đổi về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Đồng Nai có 95 xã, gồm 33 phường và 62 xã. Như vậy, cả nước có 34 tỉnh, gồm 7 thành phố và 27 tỉnh.

Liên quan đến trụ sở và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trụ sở của thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương được giữ nguyên như hiện nay.

Về phương án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ bản giữ nguyên trạng tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai hiện nay; thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng, điều lệ của tổ chức và của pháp luật.

Trước mắt, giữ nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai hiện nay; đồng thời tỉnh Đồng Nai đã có phương án, lộ trình thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Tỉnh Đồng Nai đã bảo đảm 5/5 điều kiện thành lập thành phố quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/UBTVQH15.

Cùng với đó, tỉnh đã đạt đủ 7/7 tiêu chuẩn của thành phố theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15.

Kiến nghị Quốc hội thông qua nghị quyết

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với sự cần thiết thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai với các lý do như đã nêu trong tờ trình và đề án của Chính phủ.

Việc thành lập thành phố Đồng Nai đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương.

Trên cơ sở tờ trình, đề án của Chính phủ và ý kiến của các cơ quan tham gia thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương.

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra của Quốc hội cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan hữu quan của địa phương khẩn trương hoàn thành quy hoạch đô thị, có kế hoạch, lộ trình cụ thể để khắc phục các tiêu chuẩn phân loại đô thị còn chưa đạt hoặc mới đạt ở mức thấp để bảo đảm chất lượng đô thị.

Đồng thời, Ủy ban cũng đề nghị quan tâm đến việc triển khai các dự án nhằm phát triển hệ thống đô thị vùng Đông Nam Bộ đồng bộ, hiện đại, kết nối nhanh, giúp thành phố Đồng Nai thực sự trở thành đô thị lớn cấp vùng, chia sẻ, tương hỗ, cùng phát triển với các tỉnh, thành phố khác, tạo lập không gian kinh tế, đô thị của vùng...