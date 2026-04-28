Ông Lê Minh Trí: Đồng Nai cần hướng đến thành phố có vị thế quốc tế

Ngày 28/4, tại phường Trấn Biên (Đồng Nai), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 tỉnh Đồng Nai đã tiếp xúc cử tri các phường Trấn Biên, Trảng Dài, Biên Hòa và Tân Triều sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Hoàng Bình).

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã báo cáo một số nét khái quát về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Điều đặc biệt với tỉnh Đồng Nai là tại kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng, biểu quyết với tỷ lệ đồng ý rất cao thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương có hiệu lực kể từ ngày 30/4.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh, việc thành lập thành phố Đồng Nai mở ra không gian phát triển mới, trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước. Với tầm nhìn, khát vọng mới, thành phố Đồng Nai không chỉ so với các địa phương trong nước mà cần hướng đến thành phố có vị thế, tốc độ phát triển nhanh trong khu vực và quốc tế.

Theo ông Lê Minh Trí, Đồng Nai cần phát huy lợi thế, có tầm nhìn lớn và cách tiếp cận mới, nhất là trong việc quy hoạch, phát triển, quản lý đô thị và đột phá những lĩnh vực then chốt. Thành phố Đồng Nai gắn kết với các địa phương giáp ranh, đặc biệt là TPHCM, tạo vị thế, không gian phát triển mới.

Trưởng ban Nội chính Trung ương còn cho rằng, thành phố Đồng Nai được thành lập, cùng với niềm phấn khởi là trách nhiệm, khát vọng lớn hơn với quá trình phát triển địa phương. Trước mắt nhiệm vụ tăng trưởng đạt 2 con số là vấn đề cấp bách. Với những vướng mắc trong khả năng địa phương cần tháo gỡ kịp thời để khơi thông nguồn lực để phát triển nhanh. Trong đó, công tác quy hoạch được xác định là nền tảng cho quản lý và đầu tư phát triển.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tiếp xúc cử tri ngày 28/4 (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Lê Minh Trí cũng nhấn mạnh, Đồng Nai cần tiếp tục đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường thông thoáng để phát triển. Hệ thống chính trị phải năng động hơn, quyết liệt hơn trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, không chờ đến lúc họp mới kiến nghị lên các bộ, ngành và Trung ương.

Cùng ngày, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng ở khu phố Phú Trạch, phường Tân Triều, Đồng Nai. Mẹ Hồ Thị Vàng là vợ của liệt sỹ Nguyễn Văn Đầy và là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Dậy. Năm nay, mẹ tròn 90 tuổi, luôn được con cháu và chính quyền địa phương chăm sóc, phụng dưỡng, động viên tinh thần thường xuyên và chu đáo.