Thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương là yêu cầu cấp thiết

Ngày 28/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Theo nội dung tờ trình Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có cơ sở thực tiễn rõ ràng.

Việc này không đơn thuần là sự thay đổi về tên gọi gắn với đơn vị hành chính, mà còn là bước chuyển quan trọng về mô hình phát triển và mô hình quản trị, nhằm đưa Đồng Nai từ vị thế một tỉnh công nghiệp lớn vươn lên thành đô thị cấp vùng.

Đồng Nai có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng trong cấu trúc phát triển của khu vực phía Nam và cả nước, được xác định là một trong những cực tăng trưởng năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Nằm ở vị trí trung tâm của vùng Đông Nam Bộ và trong không gian phát triển của siêu đô thị TPHCM, Đồng Nai là điểm giao thoa của nhiều hành lang kinh tế và trục kết nối chiến lược, liên kết trực tiếp với TPHCM và giữ vai trò cầu nối giữa Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và lan tỏa mạnh mẽ đến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là bước đi cần thiết nhằm cụ thể hóa các định hướng trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch hệ thống đô thị; đồng thời tạo cơ chế quản lý và phát triển phù hợp để phát huy đầy đủ tiềm năng và lợi thế của địa phương để Đồng Nai có điều kiện đóng góp lớn hơn, quan trọng cho mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, sân bay Long Thành đi vào khai thác, hệ sinh thái đô thị - công nghiệp - logistics - dịch vụ hàng không sẽ từng bước hình thành, mở ra dư địa mới để thu hút FDI chất lượng cao và phát triển các ngành dịch vụ giá trị gia tăng.

Cụ thể, đối với khu vực đô thị sân bay Long Thành, Đồng Nai sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối sân bay với hệ thống đường cao tốc, đường sắt quốc gia và vùng; đảm bảo kết nối đa phương thức với TPHCM.

Đồng thời, địa phương phát triển toàn diện hệ sinh thái dịch vụ hàng không hiện đại, đồng bộ trong phạm vi sân bay và khu vực lân cận, hướng tới hình thành “thành phố sân bay Long Thành”, trở thành trung tâm dịch vụ, logistics và trung chuyển của khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh cho rằng, nội dung các tờ trình có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, trình cấp có thẩm quyền, đặc biệt là trình Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; qua đó mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng đô thị hóa, góp phần xây dựng Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng quan trọng phía Nam và cả nước.

Chia sẻ sau khi tái đắc cử, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út khẳng định UBND tỉnh quyết tâm bứt phá, đưa Đồng Nai vươn mình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm công nghiệp, logistics và đô thị hiện đại hàng đầu cả nước. Để hiện thực hóa khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai không thể đi theo lối mòn, mà phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, cách làm và phương thức quản trị.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh đánh giá, Đồng Nai hiện có đầy đủ cơ sở để tin tưởng vào chặng đường phía trước nhờ nền tảng công nghiệp vững chắc, vị trí chiến lược của vùng Đông Nam Bộ và hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ với các dự án động lực quốc gia. Tuy nhiên, cơ hội lớn luôn đi kèm thách thức lớn.

Trước đó, trong thông cáo Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát chiều 25/3 nêu rõ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, giao hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định tại kỳ họp đầu tháng 4.