Từ hôm nay 30/4, thành phố Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Nghị quyết có hiệu lực kể từ hôm nay 30/4.

Theo đó, Đồng Nai chính thức vận hành mô hình chính quyền đô thị thành phố Đồng Nai và chuyển đổi mô hình 10 xã lên phường (Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Trị An, Dầu Giây, Tân Phú, Xuân Lộc, Lộc Ninh, Tân Khai, Đồng Phú).

Một góc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Theo Nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai (HĐND, UBND thành phố Đồng Nai kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành) và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định; ổn định đời sống nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Khu vực trung tâm hành chính phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Theo kế hoạch, ngày 30/4, thành phố Đồng Nai có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ và bắn pháo hoa và chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Sáng 30/4, các lãnh đạo Thành ủy, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đồng Nai dự lễ Công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập các phường ở các địa phương Đồng Phú, Tân Phú, Lộc Ninh, Tân Khai, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch.

Tối cùng ngày, thành phố Đồng Nai tổ chức các chương trình nghệ thuật diễn ra tại phường Trấn Biên, phường Bình Phước chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng thành lập thành phố Đồng Nai.

Ngoài ra lúc 21h cùng ngày, thành phố Đồng Nai tổ chức thực hiện bắn pháo hoa nổ tầm cao chào mừng các hoạt động kỷ niệm tại phường Trấn Biên, phường Bình Phước và xã Đại Phước.

Đồng thời vào thời điểm trên, tại 10 phường mới của thành phố Đồng Nai (Đồng Phú, Tân Phú, Lộc Ninh, Tân Khai, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch) đồng loạt tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút.