Đồng Nai sắp xây đường trên cao dọc quốc lộ 51 khoảng 16.400 tỷ đồng

Ngày 28/4, tại kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, UBND tỉnh có tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ Ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT, sử dụng 100% nguồn vốn từ nhà đầu tư).

Dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ Ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư khoảng 16.400 tỷ đồng.

Quốc lộ 51 đoạn qua phường Long Hưng thường xuyên ùn tắc giao thông (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc đầu tư xây dựng tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ Ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo quy hoạch, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông Đồng Nai; tăng cường khả năng kết nối giữa Đồng Nai và TPHCM; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời bảo đảm kết nối giao thông với TPHCM được thông suốt, thuận lợi, tạo động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự án đi qua các phường Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Long Bình với điểm đầu tại đường Lê Văn Duyệt (phường Trấn Biên) và điểm cuối dự án tại đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân) với chiều dài khoảng 6,2km; trong đó, chiều dài phần cầu cạn khoảng 4,6km. Dự án được xây dựng theo chuẩn đường trục chính đô thị với vận tốc thiết kế 80km/h, bề rộng thiết kế 6 làn xe.

Ngoài tuyến chính, dự án còn xây dựng nút giao và các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí, nhà điều hành theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Thời gian xây dựng dự kiến 2026-2029.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án sử dụng đất khoảng 58,19ha, trong đó phường Trấn Biên: 11,43ha; phường Long Hưng 41,62ha; phường Phước Tân 4,49ha; phường Long Bình 0,66ha. Dự án phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khoảng 500m2.

Thiết kế đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ Ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Sở Xây dựng Đồng Nai).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, khi cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu được đưa vào khai thác sẽ giảm tải cho quốc lộ 51 hiện hữu. Tuy nhiên, điều này cũng tạo áp lực giao thông rất lớn lên đoạn đường quốc lộ 51 từ Ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Do đó, việc sớm đầu tư tuyến đường quốc lộ 51 đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Cổng 11, kết nối với nút giao đầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tăng năng lực thông hành, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông là cần thiết và cấp bách. Để giảm diện tích giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án nhanh chóng đáp ứng nhu cầu giao thông, việc nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án đường trên cao là phù hợp.

Quốc lộ 51 là tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ với Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM), là tuyến đường kết nối các khu công nghiệp, các cảng vùng Đông Nam Bộ với các cảng biển như cảng Cái Mép - Thị Vải. Việc thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến đường này đã ảnh hưởng lớn đến lưu thông của các loại phương tiện giao thông, vận chuyển hàng hóa làm tăng chi phí vận chuyển và hạn chế phát triển kinh tế khu vực.

Quốc lộ 51 thường xuyên ùn tắc giao thông trong những năm qua (Ảnh: Hoàng Bình).

Quốc lộ 51 hiện nay với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, với lưu lượng xe đạt 136.300 lượt/ngày đêm, đạt khoảng 156% công suất thiết kế dẫn đến một số đoạn tuyến đang trong tình trạng quá tải và thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe.