Sáp nhập thôn, tổ dân phố cần xem xét tập quán, nguyện vọng người dân

Theo dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ nêu nguyên tắc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố.

Trước hết, việc thành lập thôn, tổ dân phố phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đặc điểm văn hoá, truyền thống; điều kiện đặc thù của đơn vị hành chính sau sắp xếp và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Các thôn, tổ dân phố sẽ thực hiện sáp nhập khi chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa, phân bố dân cư và yêu cầu tổ chức hoạt động của cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ lưu ý việc sắp xếp, tổ chức lại cần xem xét các yếu tố về vị trí địa lý, địa hình, phong tục, tập quán, đặc điểm dân cư, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và nguyện vọng của nhân dân tại địa phương.

Việc này cần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thuận lợi cho đời sống, sinh hoạt của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ nhân dân của chính quyền cơ sở.

Liên quan đến việc đặt tên thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ cho rằng cần được thực hiện đồng thời trong quy trình thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Việc đổi tên thôn, tổ dân phố thực hiện trong trường hợp trùng tên thôn, tổ dân phố trong cùng một đơn vị hành chính cấp xã hoặc theo nguyện vọng của nhân dân ở thôn, tổ dân phố.

Căn cứ tiêu chí và nguyên tắc thành lập thôn, tổ dân phố, UBND xã xây dựng đề án thành lập thôn, tổ dân phố trình HĐND cùng cấp xem xét thông qua.

Cấp xã có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thôn, tổ dân phố bằng hình thức phù hợp với điều kiện của địa phương theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và có trách nhiệm tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân về đề án thành lập thôn, tổ dân phố.

Cấp này cũng xây dựng thành báo cáo để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND xã xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, liên quan đến việc đổi tên thôn, tổ dân phố, UBND cấp xã lập phương án đổi tên thôn, tổ dân phố (phương án cần nêu rõ lý do của việc đổi tên thôn, tổ dân phố; tên của thôn, tổ dân phố sau khi đổi tên…).

Tiếp đến, cấp này tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án đổi tên thôn, tổ dân phố bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và có trách nhiệm tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân; xây dựng thành báo cáo để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định.

Hồ sơ đổi tên, thôn, tổ dân phố gồm tờ trình và phương án đổi tên thôn, tổ dân phố và báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân.

Trên cơ sở hồ sơ của UBND cấp xã, HĐND cấp xã xem xét, ban hành nghị quyết về đổi tên, thôn, tổ dân phố tại kỳ họp gần nhất.