Người dân ở an toàn khu được hoàn tiền mua bảo hiểm y tế hộ gia đình

Tại chương trình giao lưu cùng Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM tháng 5, bà Như phản ánh đã đóng BHYT theo diện hộ gia đình từ ngày 15/1, có thời hạn sử dụng đến ngày 16/1/2027.

Từ tháng 4, bà được cấp thẻ BHYT an toàn khu (ATK) dành cho người sinh sống ở xã an toàn khu. Do đó, thẻ BHYT hộ gia đình của bà không còn giá trị sử dụng. Bà hỏi khi nào được hoàn trả số tiền đã đóng BHYT theo diện hộ gia đình cho thời gian chưa sử dụng.

Người dân tại các xã an toàn khu được cấp thẻ BHYT miễn phí (Ảnh minh họa: Bảo Quyên).

Trả lời vấn đề này, bà Tô Thị Thanh Hà, Phó trưởng Phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia, BHXH TPHCM cho biết: “Để hoàn trả tiền BHYT hộ gia đình khi được cấp thẻ BHYT của đối tượng ATK, bạn cần làm thủ tục kê khai Mẫu TK1-TS và nộp tại Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, nơi thu tiền BHYT tự đóng; hoặc BHXH cơ sở, nơi cấp thẻ BHYT”.

Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT), người dân các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng, tức là được cấp thẻ miễn phí.

Đặc biệt, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định người dân sinh sống tại các xã an toàn khu khi tham gia BHYT còn được hưởng quyền lợi cao nhất là quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khi họ đi khám chữa bệnh đúng tuyến.