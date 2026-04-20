Quốc hội họp đợt 2, chuẩn bị chốt nhiều quyết sách quan trọng

Ngày 20/4, Quốc hội bắt đầu đợt 2 kỳ họp thứ nhất của khóa XVI, với việc xem xét, thông qua hàng loạt quyết sách quan trọng.

Một nội dung quan trọng sẽ được thảo luận và truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi, là phiên thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2025 cũng như những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025… cũng sẽ được thảo luận trong cùng phiên. Các nội dung này sẽ được Quốc hội dành trọn 1 ngày để thảo luận.

Sau đó, các đại biểu cũng có phiên làm việc ở hội trường để thảo luận về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030 và việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

Sau từng phiên thảo luận, các thành viên Chính phủ liên quan sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong đợt 2 của kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe, thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam; Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Những nội dung này sẽ được bố trí một buổi thảo luận tổ và một phiên thảo luận tại hội trường, trước khi Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua.

Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 cũng sẽ được Quốc hội thảo luận trong đợt 2 của kỳ họp.

Trong 2 ngày cuối của kỳ họp, hàng loạt dự án luật, nghị quyết sẽ được đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua.

Những nội dung sẽ được xem xét thông qua gồm: Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Các nghị quyết Quốc hội sẽ xem xét, thông qua gồm: Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027.

Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam; Nghị quyết về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương… cũng sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Quốc hội nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Nội dung này sau đó cũng được thảo luận tại hội trường.

Trong ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI, sau đó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp.