Tiếp tục tinh gọn bộ máy theo hướng giảm cấp phó, tăng cán bộ chuyên môn

Ngày 23/2, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Chương trình hành động nhằm triển khai hiệu quả Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Chương trình tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Chương trình hành động, Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu tập trung xây dựng các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp tỉnh, cấp xã, cùng với các cơ quan tham mưu của cấp ủy, chính quyền địa phương, đảm bảo tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Mục tiêu duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống chính trị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong sở, ban, ngành và các đơn vị thuộc sự quản lý của tỉnh (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh việc tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong các sở, ban, ngành. Các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, y tế và doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh sẽ được sắp xếp theo chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của tỉnh, nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt người dân và xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp lại đầu mối bên trong cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng. Việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố cũng sẽ được thực hiện phù hợp với tình hình mới.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu tập trung xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số, bình dân học vụ số, cùng với việc xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã. Nguồn lực sẽ được quan tâm bố trí để hỗ trợ đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trên toàn tỉnh.

Về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định mới của Trung ương về công tác cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá định kỳ đối với cán bộ theo bộ tiêu chí KPI.

Các cơ quan, đơn vị cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, đạo đức trong sáng, chất lượng cao về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Khuyến khích đổi mới, sáng tạo, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đề nghị thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đảm bảo công khai, minh bạch, và đấu tranh kiên quyết với các hành vi chạy chức, chạy quyền.

Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế, chính sách thu hút và đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia giỏi ở các lĩnh vực quan trọng, ngành mũi nhọn để phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Việc bố trí, sắp xếp số lượng lãnh đạo cấp phó cũng được yêu cầu phù hợp, đảm bảo đến hết năm 2030 số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức thực hiện đúng quy định. Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng yêu cầu tiếp tục tập trung bố trí đủ cán bộ, công chức chuyên môn ở cấp xã nhằm tăng cường năng lực quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân ở cơ sở.

Đáng chú ý, Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp tục thực hiện việc bố trí chức danh Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND không phải là người địa phương tại cấp xã theo đúng chỉ đạo của Trung ương, duy trì bố trí 100% Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh, cấp xã không phải là người địa phương.