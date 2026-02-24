Trưởng, phó phòng cấp xã cùng được hưởng phụ cấp lãnh đạo

Từ năm 2026, trưởng và phó trưởng phòng chuyên môn của UBND cấp xã cũng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung nhiều lần bởi các nghị định: Nghị định số 76/2009/NĐ-CP, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP và Nghị định số 117/2016/NĐ-CP.

Theo quy định trên, nguyên tắc xếp lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo là cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo nào thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó.

Một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất.

Nếu kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách thì người đứng đầu được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm.

Ban hành kèm theo Nghị định 204/2004 là các bảng lương, bảng phụ cấp dành cho từng nhóm đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Trong đó, bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước (gọi tắt là bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo) quy định mức phụ cấp của 24 nhóm lãnh đạo.

Trong bảng này, khối UBND chỉ quy định mức phụ cấp của lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tại Khoản 7 Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo) và UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (tại Khoản 9 Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo). Tại bảng này không có quy định phụ cấp của lãnh đạo UBND cấp xã.

Ngày 10/1/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2026/NĐ-CP, tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Theo đó, quy định mức phụ cấp của lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (tại Khoản 9 Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo) bị bãi bỏ để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, Nghị định 07/2026 bổ sung thêm Khoản 8a Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo để quy định mức phụ cấp của lãnh đạo UBND cấp xã.

Mức phụ cấp cụ thể như sau:

Mức phụ cấp này được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Trước đó, lãnh đạo cấp xã chỉ có chức danh chủ tịch và phó chủ tịch UBND cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP (quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố).

Theo đó, chủ tịch UBND được hưởng phụ cấp hệ số 0,25 so với mức lương cơ sở, phó chủ tịch UBND được hưởng phụ cấp hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở.

Khi thực hiện bảng phụ cấp theo Nghị định 07/2026, mức phụ cấp dành cho chức danh chủ tịch và phó chủ tịch UBND cấp xã theo Nghị định 33/2023 bị bãi bỏ.

Nghị định 07/2026 cũng có quy định riêng đối với trường hợp các cán bộ hiện giữ chức danh lãnh đạo của UBND cấp xã mà đang bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc sắp xếp đơn vị hành chính), hoặc chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Thứ nhất, trường hợp đang bảo lưu mà hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo bảo lưu cao hơn hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định mới này thì thực hiện theo nguyên tắc: Tiếp tục hưởng mức phụ cấp đang bảo lưu đến hết thời gian quy định, sau thời gian này thì hưởng theo quy định mới.

Thứ hai, trường hợp trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026 chưa được áp dụng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì thực hiện theo nguyên tắc: Truy lĩnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo và truy nộp bảo hiểm xã hội theo hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại quy định mới (thời gian hưởng tính từ ngày giữ chức danh lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu).

Thứ ba, trường hợp trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026 đang bảo lưu mà mức phụ cấp bảo lưu thấp hơn mức phụ cấp theo quy định mới này thì thực hiện theo nguyên tắc: Truy lĩnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo và truy nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch giữa hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ và hệ số mới (thời gian hưởng tính từ ngày giữ chức danh lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu).