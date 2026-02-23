Người lao động tại 39 đơn vị bị khóa thẻ BHYT từ tháng 2

Khi bị khóa thẻ BHYT, người lao động sẽ không được quỹ BHYT chi trả khi đi khám chữa bệnh (Ảnh minh họa: Bảo Quyên).

Bảo hiểm xã hội TPHCM vừa công bố danh sách các đơn vị chậm đóng BHYT nên người lao động bị khóa thẻ trong tháng 2.

Khi bị khóa thẻ BHYT, người lao động sẽ không được quỹ BHYT chi trả khi đi khám chữa bệnh. Đồng thời, do còn ràng buộc bởi hợp đồng lao động với công ty, người lao động thuộc nhóm tham gia BHYT theo hợp đồng nên không thể tự đóng BHYT theo diện hộ gia đình.

Tình trạng này khiến người lao động rơi vào cảnh có thẻ BHYT mà không được sử dụng, muốn tự đóng tiền để tham gia BHYT cũng không được.

Trước đó, trong tháng 1, Bảo hiểm xã hội TPHCM cũng đã khóa thẻ BHYT của người lao động làm việc tại 37 đơn vị. Hầu hết các đơn vị bị khóa thẻ trong tháng 1 tiếp tục bị khóa thẻ trong tháng 2.

Cụ thể danh sách 39 đơn vị chậm đóng BHYT nên người lao động bị khóa thẻ trong tháng 2 như sau: