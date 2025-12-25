Bà P.Hành là viên chức ngành giáo dục với hệ số lương 2,34. Theo quy định, vào ngày 1/9/2026, bà Hành đến hạn nâng lương thường xuyên.

Trong 3 năm học (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025), bà Hành đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt một số thành tích được Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện tặng giấy khen.

Với những điều kiện trên, bà Hành hỏi: “Tôi có được xét nâng lương trước thời hạn không? Theo trả lời từ phía nhà trường, do tôi chưa được nâng lương thường xuyên lần nào nên chưa được xét nâng lương trước thời hạn, phải được nâng lương thường xuyên một lần thì mới được xét nếu đủ điều kiện. Tôi xin hỏi có quy định nào như vậy không?”.

Khi đủ điều kiện, viên chức sẽ được xét tăng lương trước thời hạn (Ảnh minh họa: Trà Thị Thu).

Trả lời bà Hành, Bộ Nội vụ cho biết: “Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ”.

Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (BẠN ĐỌC CÓ THỂ THEO DÕI TẠI ĐÂY); sau đó được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 (BẠN ĐỌC CÓ THỂ THEO DÕI TẠI ĐÂY).

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức đạt đủ 3 điều kiện sau đây thì được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ nhất, cán bộ, công chức, viên chức đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV (2 tiêu chuẩn đối với viên chức là: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức).

Thứ hai là lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

Thứ ba là chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Theo Bộ Nội vụ, việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị bà Hành liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh (Sở Nội vụ) để được giải đáp cụ thể về trường hợp của mình.