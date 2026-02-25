Hơn 30 năm phấn đấu, một công nhân trở thành Tổng giám đốc công ty thủy sản

Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán: FMC) vừa công bố bổ nhiệm ông Mã Ích Hưng làm Tổng giám đốc từ ngày 1/3 đến cuối năm 2028.

Ông Mã Ích Hưng (Ảnh: FMC).

Ông Hưng sinh năm 1970, bắt đầu làm việc tại công ty thủy sản này từ năm 1992, đến nay đã 34 năm.

Xuất phát điểm là công nhân và làm việc ở vị trí này suốt 5 năm, sau đó ông Hưng được bổ nhiệm lên Quản đốc, Thành viên Ban kiểm soát, rồi Phó Tổng giám đốc Sao Ta kể từ năm 2008 đến nay. Có những thời điểm, ông còn tham gia làm Thành viên HĐQT công ty.

Theo báo cáo quản trị năm 2025, ông Hưng sở hữu 75.400 cổ phiếu FMC, tỷ lệ 0,12% vốn điều lệ.

Công ty Thực phẩm Sao Ta niêm yết cổ phiếu lần đầu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vào năm 2006, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, chế biến thủy sản (tôm). Nhiều năm liền, doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu tôm lớn nhất cả nước, thậm chí dẫn đầu về lượng tôm tinh chế xuất vào Nhật Bản.

Tính đến cuối năm 2025, công ty này có tổng tài sản hơn 4.867 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 366 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước.

Cổ phiếu FMC trong 2 phiên giao dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng đồng loạt tăng trần với khối lượng giao dịch được cải thiện rõ nét. Sáng nay (25/2), cổ phiếu tiếp tục tăng giá, giao dịch quanh vùng 44.400 đồng/đơn vị.