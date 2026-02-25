Thêm một thương hiệu thời trang Việt tuyên bố đóng cửa sau hơn 10 năm

Mới đây, MaryJane, một thương hiệu thời trang có hơn 64.000 người theo dõi với 4 cơ sở ở Hà Nội vừa thông báo dừng hoạt động thương hiệu sau hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang nữ.

Chuỗi thời trang này sẽ dừng hoạt động toàn bộ các điểm bán tại Hà Nội trong tháng 3, các cửa hàng lần lượt đóng cửa và điểm cuối cùng ngừng hoạt động vào cuối tháng. Đại diện Marylane chia sẻ, dù phải khép lại hành trình hiện tại, doanh nghiệp hy vọng việc dừng hoạt động sẽ mở ra những cơ hội mới trong tương lai.

Trước đó, hồi cuối tháng 1, L.II.N Clothing, một thương hiệu thời trang có hơn 1,4 triệu người theo dõi đã thông báo đóng cửa vĩnh viễn thương hiệu sau hơn 10 năm hoạt động. Hay thương hiệu thời trang Her25, SSStutter ở Hà Nội cũng chính thức đăng tải thông báo khép lại hành trình 12 năm hoạt động.

Thực tế, không chỉ gần đây mà từ cuối năm 2024 đến nay, hàng loạt nhãn hàng thời trang Việt lần lượt quyết định dừng cuộc chơi như thương hiệu Lép (Hà Nội) ngừng hoạt động sau 8 năm, Casta đóng cửa 22 cửa hàng sau 13 năm, đến thương hiệu Edini (TPHCM) dừng mảng thời trang thường ngày sau 12 năm.

Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng chú trọng chất lượng, mẫu mã sản phẩm (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, loạt thương hiệu thời trang Việt từng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường bất ngờ nói lời chia tay. Quyết định đóng cửa của nhiều thương hiệu thời trang Việt phản ánh cuộc đua khắc nghiệt của thị trường thời trang nội địa.

Điểm chung mà các nhãn hàng thừa nhận là không thể theo kịp tốc độ thay đổi, cũng như cuộc đua "giá rẻ kịch sàn" ngày càng gay gắt.

Chị Bùi Thị Huyền - người có nhiều năm kinh doanh thời trang - cho rằng việc đóng cửa phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ của thị trường hơn là một thất bại.

Theo chị, khoảng 10 năm trước, mô hình nhập hàng Trung Quốc bán qua Facebook từng hiệu quả vì người tiêu dùng khó tự mua trên Taobao, 1688 và chấp nhận trả cao hơn để đổi lấy sự tiện lợi. Tuy nhiên, khi thương mại điện tử phát triển, việc nhập hàng không còn là lợi thế riêng, người mua có thể tiếp cận nguồn hàng trực tiếp với giá rẻ và giao nhanh hơn.

Chị nhận định, nếu giá bán cao nhưng không tạo thêm giá trị về thiết kế, chất lượng hay trải nghiệm, thương hiệu dễ rơi vào “vùng giữa” - không đủ rẻ để cạnh tranh, cũng không đủ khác biệt để nâng tầm. Trong khi đó, chi phí vận hành, quảng cáo tăng, biên lợi nhuận thu hẹp và khách hàng ngày càng ít trung thành.

Ngoài ra, phân khúc trung cấp đang dịch chuyển sang các local brand có thiết kế riêng và bản sắc rõ ràng. Theo chị Huyền, thời trang buộc phải định vị rõ giá trị của mình. Việc dừng lại có thể là quyết định phù hợp khi mô hình không còn theo kịp thị trường.