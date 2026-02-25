Hồ sơ CEO 9X được tỷ phú Elon Musk bổ nhiệm cho công ty tại Việt Nam

Thị trường viễn thông trong nước vừa ghi nhận một bước ngoặt quan trọng khi Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk chính thức thành lập pháp nhân tại Việt Nam với vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Sự xuất hiện của Starlink Services Việt Nam là bước đi cụ thể tiếp theo sau khi doanh nghiệp này nhận được giấy phép thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh từ tháng 4/2025.

Starlink Services Việt Nam đã bổ nhiệm ông Đỗ Bá Thích, sinh năm 1990, quê Hà Nội, giữ chức Tổng giám đốc. Việc trao quyền điều hành cho một lãnh đạo thế hệ 9X người Việt gây chú ý. Trước đó, các hoạt động của SpaceX tại Đông Nam Á chủ yếu do đội ngũ chuyên gia quốc tế trực tiếp phụ trách.

Ông Đỗ Bá Thích được giới thiệu tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, ông tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ Luật tại Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Thích đang là luật sư, chuyên tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, dịch vụ xuyên biên giới, doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ.

Trước khi đảm nhiệm vai trò điều hành tại doanh nghiệp này, ông có hành trình dài gắn bó với Công ty Luật TNHH ASL từ năm 2013 đến nay ở vị trí là một trong những nhà sáng lập và Luật sư thành viên cấp cao (Senior Partner).

Ông hiện là thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội, có chứng nhận nghề nghiệp từ Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA), Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA), Hiệp hội Luật sư sáng chế Châu Á (APAA).

Ông Đỗ Bá Thích - CEO Starlink Services Việt Nam (Ảnh: ASLgate).

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ông Đỗ Bá Thích đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc. Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật là bà Lauren Ashley Dreyer, người Mỹ, Phó chủ tịch Khối vận hành kinh doanh Starlink toàn cầu. Phần vốn góp 30 tỷ đồng do Starlink Holdings Netherlands B.V đại diện sở hữu.

Được biết, Starlink Services Việt Nam đăng ký cung cấp dịch vụ truy cập Internet cố định qua vệ tinh, cho thuê kênh truyền dẫn phục vụ các trạm thu phát sóng di động, cung cấp Internet vệ tinh di động trên biển và trên máy bay.

Doanh nghiệp đồng thời đăng ký đầu tư, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, bao gồm mạng viễn thông vệ tinh ứng dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp. Toàn bộ hoạt động được triển khai theo cơ chế thí điểm có kiểm soát, bảo đảm yêu cầu về quốc phòng và an ninh theo quyết định của Thủ tướng.

Dự án Starlink do SpaceX phát triển hướng tới mục tiêu phổ cập kết nối băng thông rộng tại những khu vực hạ tầng viễn thông truyền thống khó vươn tới. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với các vùng chưa thể triển khai cáp quang hoặc nơi hạ tầng bị gián đoạn bởi thiên tai và biến động. Hiện Starlink đã hiện diện tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ khoảng 5 triệu người dùng toàn cầu.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống được phép triển khai với 4 trạm gateway và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối. Cấu hình này cho phép thiết lập hạ tầng thu phát tín hiệu hợp pháp, bảo đảm tương thích với các mạng vô tuyến hiện hữu, góp phần mở rộng năng lực kết nối và gia tăng độ ổn định cho thị trường viễn thông.

Về công nghệ, Starlink vận hành hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp LEO ở độ cao từ 160 km đến dưới 2.000 km so với mực nước biển. Ưu điểm của mô hình này là độ trễ tín hiệu thấp và tốc độ truyền dữ liệu cao. Tính đến tháng 2/2025, Starlink dẫn đầu thế giới về quy mô với hơn 6.000 vệ tinh đã được phóng và đưa vào khai thác thực tế.

Tại Việt Nam, hạ tầng viễn thông hiện dựa chủ yếu vào mạng cáp quang và các trạm 4G, 5G do Viettel, VNPT và MobiFone triển khai.