Nhập lậu mỹ phẩm giá rẻ, thu lời nghìn tỷ: Mailisa vẫn đang bán hàng?

Tối 21/11, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố vụ án buôn lậu tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bà Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa - cùng chồng là Hoàng Kim Khánh và 6 đồng phạm về tội buôn lậu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tối 22/11, website chính thức của thẩm mỹ viện Mailisa (mailisa.com) vẫn hiển thị đầy đủ các sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic và cho phép người dùng đặt mua bình thường.

Các sản phẩm vẫn được hiển thị trên trang web chính thức của thẩm mỹ viện Mailisa (Ảnh chụp màn hình).

Trên website, nổi bật là các combo dưỡng da, trị nám Doctor Magic với giá từ 1,7-2,7 triệu đồng. Ngoài ra còn có hàng chục sản phẩm chăm sóc da và làm đẹp khác, giá dao động từ vài chục nghìn đồng đến hàng triệu đồng.

Chẳng hạn bộ kem dưỡng hỗ trợ cải thiện da nám, tàn nhang, đồi mồi Doctor Magic giá 2,55 triệu đồng; bộ kem dưỡng Doctor Magic hỗ trợ tái tạo da giá 3,85 triệu đồng; bộ kem dưỡng Doctor Magic hỗ trợ sẹo rỗ giá 3 triệu đồng...

Trong khi đó, gian hàng trên TikTok Shop của Mailisa và một số gian hàng liên quan trước đây từng quảng cáo bán Doctor Magic đã đồng loạt ẩn hoặc gỡ bỏ sản phẩm. Dù vậy, theo ghi nhận, lượng sản phẩm đã bán trên các gian hàng này lên đến hàng trăm nghìn đơn.

Người dùng có thể dễ dàng đặt mua sản phẩm (Ảnh chụp màn hình).

Theo điều tra ban đầu, giai đoạn 2020-2024, bà Mai và chồng thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ. Các sản phẩm này không đảm bảo chất lượng, không đáp ứng thành phần theo công bố và không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Nhóm bị can sau đó cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc để làm giả hợp đồng, thay đổi nguồn gốc sản phẩm từ Quảng Châu thành Hong Kong (Trung Quốc), nhằm được cấp CFS tại đây rồi nhập lậu về Việt Nam. Trên thị trường, sản phẩm được quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hong Kong (Trung Quốc).

Các sản phẩm này được Mailisa bán với giá cao gấp nhiều lần, mang lại lợi nhuận bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Con số trên mới chỉ được thống kê từ 3/100 sản phẩm chủ lực của hệ thống Mailisa.

Trong một livestream trước đó, bà Mai khẳng định “không có chuyện nhân viên hoảng loạn hay tẩu tán hàng hóa khi đoàn kiểm tra đến”. Bà nói doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ mã sản phẩm, tờ khai hải quan, hóa đơn chứng từ, hồ sơ từng lô hàng để xuất trình khi cần.

Nhiều năm qua, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa liên tục nhập số lượng lớn mỹ phẩm từ nước ngoài. Các video được đăng tải cho thấy mỗi lô hàng có hàng chục container, nhưng vẫn “không kịp đáp ứng nhu cầu”.

Bà Mai từng lý giải giá bán cao của nhiều sản phẩm là do chi phí thuê mặt bằng, quảng cáo người nổi tiếng, chiết khấu 50-70% cho đại lý… được tính vào giá thành. Bà cũng cho rằng doanh nghiệp muốn tồn tại lâu dài “thì phải làm đúng để pháp luật bảo vệ”.