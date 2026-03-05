Giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Chiều 5/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định tăng 1.920 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 2.190 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 21.440 đồng/lít và xăng RON 95 là 22.340 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 3.760 đồng/lít lên 23.030 đồng/lít, dầu hỏa tăng 7.140 đồng/lít lên 26.600 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.810 đồng/lít về 17.490 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng mạnh 2 phiên liên tiếp chỉ sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 6 lần tăng, 4 lần giảm.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết quý III/2025, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 27 thương nhân đầu mối là 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước đó.

Chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran đang tạo ra những xáo trộn sâu rộng đối với dòng chảy dầu khí toàn cầu, qua đó tác động trực tiếp đến các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Việt Nam. Về nguồn cung xăng dầu, nhiều doanh nghiệp đầu mối cho biết nguồn cung xăng dầu vẫn được đảm bảo.

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết lượng tồn kho toàn hệ thống đầu tháng 3 được duy trì theo quy định Nghị định kinh doanh xăng dầu, đủ đáp ứng nhu cầu phân phối.

Doanh nghiệp cũng chủ động kế hoạch tạo nguồn năm 2026, ký hợp đồng với hai nhà máy lọc dầu trong nước và bố trí nhập khẩu theo kế hoạch. Riêng 10 ngày đầu tháng 3, sản lượng xăng dầu nhập khẩu tăng khoảng 50% so với mức bình quân tháng.

Tương tự, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết đã yêu cầu các đơn vị tăng nguồn dự phòng, duy trì công suất nhà máy và chuẩn bị phương án nhập khẩu bổ sung. Nguồn cung xăng dầu trong nước được khẳng định vẫn đảm bảo trong vài tháng tới.

Tại Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, khoảng 30-35% dầu thô đầu vào hiện được nhập khẩu từ nhiều khu vực. Doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua khoảng 3 triệu thùng dầu thô giai đoạn tháng 3-5 để duy trì vận hành nhà máy ở mức 118-120% công suất thiết kế.