Người Hàn Quốc áp lực vì giá vàng tăng vọt

Giá vàng tăng đang ảnh hưởng tới nhiều người Hàn Quốc (Ảnh: ST).

Vàng vốn đã gắn bó lâu đời với đời sống người Hàn Quốc. Kim loại quý này theo truyền thống được dùng để đánh dấu các cột mốc quan trọng, từ lúc sinh con, đám cưới đến những bước ngoặt lớn trong đời.

Nhưng giá vàng tăng vọt đang làm thay đổi phong tục, khiến người ta phải cắt giảm hoặc thay thế những truyền thống từng được xem là đương nhiên.

Theo Sàn Giao dịch Hàn Quốc, giá vàng giao ngay ở nước này vào ngày 5/2 dao động khoảng 167 USD/gram, tăng khoảng 80% so với mức 94 USD/gram cùng kỳ năm trước. Trước khi điều chỉnh mạnh đầu tuần này, giá vàng từng chạm đỉnh 184,32 USD/gram.

Nhìn rộng hơn, quy mô tăng giá càng rõ rệt hơn: Giá vàng đã tăng hơn gấp 3 lần trong 5 năm qua và hiện cao hơn 5 lần so với mức cách đây một thập kỷ.

Giá tăng mạnh khiến người Hàn Quốc ngày càng tránh dùng vàng trong các dịp quan trọng của đời người, phải suy tính lại những phong tục lâu đời vì chi phí quá cao.

Ở Hàn Quốc, lễ đầy năm của trẻ được tổ chức rất trọng thể với phong tục tặng trang sức vàng, phổ biến nhất là nhẫn vàng dolbanji.

Mỗi chiếc nhẫn thường chứa 3,75g vàng nguyên chất. Với giá vàng hiện nay, lượng vàng này có chi phí khoảng 751 USD, một khoản tiền lớn cho một chiếc nhẫn dành cho trẻ 12 tháng tuổi mà còn không thể đeo.

“Khoảng 10 năm trước, một chiếc nhẫn có giá khoảng 136 USD, là mức khá dễ chấp nhận để người thân và bạn bè tặng. Giờ nó lên gần 700 USD, khiến cả người tặng lẫn người nhận đều cảm thấy quá sức”, một người bán vàng ở Jong-no, Seoul nói.

Cô cho biết một số khách thậm chí chuyển sang nhẫn chứa 1,9g vàng, hoặc đôi khi chỉ 1g vàng để giảm giá.

“Mua nhẫn cho cháu trai năm ngoái tôi đã sửng sốt vì giá cao. Nhưng với sinh nhật con bạn tôi sắp tới, giá đã gần gấp đôi. Tôi sẽ chỉ tặng tiền mặt thôi”, anh Kim Dong-hyun, nhân viên văn phòng 30 tuổi, nói.

Không chỉ người mua nhẫn đau đầu, mà cả người từng được tặng cũng áp lực. Với giá vàng nhẫn đã tăng gấp 2 hoặc gấp 3 trong những năm gần đây, nhiều người thắc mắc: "Nên trả lại theo giá lúc nhận hay theo giá hiện tại?".

Ngay cả tín vật trong đám cưới cũng bị ảnh hưởng. Như nhiều nền văn hóa khác, đám cưới ở Hàn Quốc truyền thống chi tiêu nhiều cho vàng.

Trong phong tục yemul, hai gia đình thường trao vòng tay vàng, thỏi vàng, thậm chí các tượng vàng, biểu tượng của sự giàu có và may mắn. Nhưng giá vàng tăng cao khiến phong tục này dần mai một.

Nhẫn cưới, biểu tượng cam kết, cũng trở thành gánh nặng. Các thương hiệu trang sức cao cấp như Cartier, Bvlgari, Tiffany đều tăng giá, dẫn đến ngân sách cưới vốn đã eo hẹp càng thêm áp lực.

Một số cặp đôi chuyển sang mua nhẫn ở nơi ít nổi tiếng hơn hoặc chọn nhẫn đơn giản bằng vàng vừa là biểu tượng hôn nhân lại có khả năng giữ giá lâu dài. Khi cần bán lại, nhẫn vàng nguyên chất thường có giá cao hơn nhẫn hiệu đắt tiền.

Bên cạnh đó, tặng vàng cho nhân viên gắn bó lâu năm từng là phong tục phổ biến ở Hàn Quốc, nhưng giá vàng tăng khiến nhiều công ty không thể duy trì.

Ở ngành dược phẩm, các công ty như GC Pharma và Seegene đã ngừng tặng vàng theo năm công tác, chuyển sang trả tiền mặt cố định.

“Mấy chục năm làm việc, tôi từng nhận các món vàng nhỏ như thẻ tên hay ghim cài. Nhưng giờ những điều đó như chuyện xưa rồi", một nhân viên văn phòng vừa nghỉ hưu nói.