Chiến sự Trung Đông leo thang, giá bạc dự báo cán mốc 100 USD/ounce

Ngày 28/2, ngay sau khi căng thẳng tại Trung Đông bùng phát, thị trường kim loại quý ghi nhận đà tăng mạnh của vàng và bạc. Đáng chú ý, giá bạc trong nước vọt lên sát mốc 99 triệu đồng/kg, tăng khoảng 12 triệu đồng/kg so với trước đó.

Trên thị trường quốc tế, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2, giá bạc giao ngay chốt ở mức 93,84 USD/ounce.

Đến sáng 2/3, giá bạc miếng 1 kg trong nước điều chỉnh giảm nhẹ, dao động quanh 92-95 triệu đồng/kg (mua - bán). Ghi nhận tại một số doanh nghiệp lớn ở TPHCM như Ancarat và DOJI, trong bối cảnh giá tăng mạnh cuối tuần, nhiều khách hàng đã tranh thủ bán ra để chốt lời.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một chuyên gia trong ngành kim hoàn nhận định bạc còn dư địa tăng giá. Theo vị này, diễn biến xung đột địa chính trị có thể đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng và bạc gia tăng, qua đó hỗ trợ giá kim loại quý trên thị trường thế giới.

“Việt Nam khó tránh khỏi tác động khi giá quốc tế đồng loạt đi lên. Nếu căng thẳng tiếp diễn, bạc có thể tiến sát mốc 100 USD/ounce”, chuyên gia dự báo.

Bảng giá bạc tại cửa hàng ở TPHCM (Ảnh: Tri Túc).

Ở góc độ cơ bản, thị trường bạc còn được nâng đỡ bởi tình trạng thiếu hụt nguồn cung vật chất trong khi nhu cầu công nghiệp tiếp tục mở rộng, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, xe điện và sản xuất chip bán dẫn.

Song song đó, căng thẳng Mỹ - Iran leo thang làm gia tăng rủi ro địa chính trị, có thể khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh bất ổn, dòng tiền có xu hướng tìm đến các tài sản trú ẩn như vàng và bạc - nhất là khi hai kim loại quý này đã thiết lập xu hướng tăng đáng kể thời gian qua.

Dù giá bạc hiện vẫn thấp hơn mức đỉnh ghi nhận cuối tháng 1, kim loại này đã phục hồi mạnh từ vùng đáy gần nhất, với mức tăng hơn 45%, cho thấy động lực tăng giá chưa suy yếu.

Trên Kitco News, nhiều nhà phân tích nhận định việc giá bạc tiệm cận mốc 94 USD/ounce đang tạo nền tích lũy quan trọng cho một chu kỳ tăng mới, thậm chí có thể mở ra khả năng thiết lập các mức cao lịch sử.

Động lực tăng giá gần đây được thúc đẩy bởi hàng loạt yếu tố cộng hưởng: mất cân đối cung - cầu kéo dài nhiều năm, nhu cầu công nghiệp bùng nổ, dòng vốn đầu tư gia tăng và rủi ro địa chính trị ngày càng lớn.

Trong đó, Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới - giữ vai trò then chốt. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hoạt động bổ sung tồn kho bạc và đồng tại nước này tăng mạnh. Trung Quốc đang chủ động củng cố chuỗi cung ứng, phòng ngừa rủi ro lạm phát và biến động tiền tệ, đồng thời hỗ trợ các ngành sản xuất chiến lược như xe điện và năng lượng tái tạo.

Việc đẩy mạnh tích trữ kim loại quý phản ánh lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung cũng như căng thẳng thương mại kéo dài, khiến bạc được xem như một tài sản có tính thiết yếu trong chiến lược đảm bảo an ninh kinh tế.

Một nguồn tin trong ngành cho biết xu hướng tích trữ bạc đang có nét tương đồng với vàng. Tại Việt Nam, nhu cầu nắm giữ bạc vật chất cũng ghi nhận tín hiệu gia tăng, phần nào phản ánh tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư trước biến động toàn cầu.