Xuất hiện tình trạng hết xăng ở Hà Nội, liên hệ 10 đầu mối không có hàng

Tối 5/3, Cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông tại 164 Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) treo biển thông báo hết xăng. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Qatar ngừng sản xuất khí hóa lỏng, Israel tạm đóng một số mỏ khí đốt, trong khi Arab Saudi đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất nước vì chiến sự. Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tắc nghẽn.

Dù giá bán lẻ xăng dầu đã được điều chỉnh trong chiều 5/3, chiết khấu tại nhiều kho vẫn ở mức 0 đồng, khiến nguồn hàng của nhiều doanh nghiệp bán lẻ gặp khó khăn, thậm chí gián đoạn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Văn Dũng - Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển INDEL - chủ sở hữu cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông, cho biết ngày 5/3, doanh nghiệp đã liên hệ 10 đầu mối, bao gồm cả PV Oil nhưng vẫn không có hàng để bán.

"Dù chiết khấu đều 0 đồng, doanh nghiệp chấp nhận lỗ để nhập hàng bán nhưng cũng không có. Trung bình, mỗi ngày cửa hàng xăng dầu Hà Đông tiêu thụ khoảng 30m3 xăng dầu, nhưng riêng vài ngày gần đây lượng bán ra đã lên tới 40-50m3. Lượng hàng dự trữ không đủ để bán", ông Dũng nói.

Hiện tại mới chỉ có chi nhánh Indel Hà Đông phải ngừng bán. Tuy nhiên, ông Dũng lo ngại nếu tình trạng đứt gãy nguồn cung kéo dài, các cửa hàng khác của công ty cũng sẽ rơi vào cảnh tương tự.

"Công ty đã chủ động tăng lượng dự trữ, tuy nhiên tình trạng thiếu hụt xảy ra sớm hơn dự kiến. Không nhập được hàng thì cũng không có xăng dầu để bán cho người tiêu dùng, mong khách hàng chia sẻ", ông nói.

Ông Dũng cho biết doanh nghiệp đã gửi công văn tới Sở Công Thương Hà Nội và lực lượng quản lý thị trường để báo cáo tình hình, đồng thời đề xuất hỗ trợ kết nối nguồn cung.

Theo đó, doanh nghiệp cho biết hiện có 2 cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội, cửa hàng xăng dầu ở đường Quang Trung (Hà Đông) có mức tiêu thụ xăng RON 95 - III ở mức 25.000 lít/ngày và 4.000 lít dầu diesel/ngày. Cửa hàng ở đường Ngọc Hồi (Yên Sở) có mức tiêu thụ xăng RON 95 - III ở mức 11.000 lít/ngày và 3.000 lít dầu diesel/ngày.

Đến 6h ngày 5/3, cửa hàng xăng dầu Hà Đông, xăng RON 95 - III còn 18.650 lít, dầu diesel còn 1.592 lít; cửa hàng xăng dầu Ngọc Hồi còn 13.921 lít xăng RON 95 - III, dầu diesel còn 9.016 lít.

Cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội thông báo hết hàng trong tối 5/3 (Ảnh: Tuyết Lan).

Doanh nghiệp cho biết luôn đảm bảo nguồn tài chính, nguồn hàng để đảm bảo việc bán hàng tại các cửa hàng diễn ra liên tục không gián đoạn. Do tình hình xung đột Trung Đông diễn biến phức tạp nổ ra từ ngày 28/2 dẫn đến nguồn cung xăng dầu nhập khẩu bị gián đoạn, việc phân bổ sản lượng từ các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trong nước gặp nhiều khó khăn.

"Hệ quả là từ ngày 28/2 đến nay, công ty rơi vào tình trạng thiếu hụt, đứt nguồn cung xăng dầu cụ thể các thương nhân đầu mối, phân phối thông báo hiện tại chưa có nguồn hàng để cung cấp. Là một đơn vị đại lý bán lẻ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung từ các thương nhân đầu mối và phân phối", văn bản nêu.

Doanh nghiệp cho biết dù đã dự trữ nguồn hàng cho một kỳ điều chỉnh giá, nhưng do nguồn cung khan hiếm và lượng người dân đổ xô mua tăng mạnh nên lượng xăng dầu dự trữ đã nhanh chóng thiếu hụt.

Công ty đã chủ động liên hệ các thương nhân đầu mối và đơn vị phân phối để bổ sung nguồn hàng nhưng chưa được cung ứng kịp thời, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn nguồn cung xăng dầu phục vụ người dân trên địa bàn.

Doanh nghiệp đề nghị Sở Công Thương Hà Nội hỗ trợ kết nối, điều phối nguồn cung từ các thương nhân đầu mối và đơn vị phân phối khác trên địa bàn. Có văn bản hướng dẫn, tạo điều kiện để công ty được ký kết hợp đồng bổ sung nguồn hàng trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thành phố.