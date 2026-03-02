Dự báo giá vàng vượt 5.500 USD/ounce sau khi Mỹ - Israel không kích Iran

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 23/2 đến 28/2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 184-187 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra.

Nhìn lại tuần qua, mặt hàng này khởi động ở mức 178-181 triệu đồng/lượng. Trong ngày vía Thần Tài (26/2), vàng miếng được điều chỉnh lên mức 181-184 triệu đồng/lượng và sau đó tiếp tục tăng lên mức hiện tại, diễn biến cùng chiều với sức nóng của thị trường quốc tế.

Trên thị trường thế giới, giá vàng mở cửa tuần vừa qua ở mức 5.146 USD/ounce, nhanh chóng vọt lên trên 5.245 USD trước khi điều chỉnh về 5.100 USD vào thứ Ba. Ngay sau đó, kim loại quý phục hồi lên quanh 5.200 USD và dao động hẹp trong vùng 5.150-5.200 USD vào giữa tuần.

Đến thứ Sáu, căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã thúc đẩy lực mua cực mạnh, giúp giá vàng bứt phá lên 5.254 USD và chốt phiên cuối tuần tại 5.278 USD/ounce.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Hải Long).

Căng thẳng quân sự leo thang nhanh chóng giữa Iran với Israel và Mỹ đang đẩy thị trường tài chính toàn cầu vào trạng thái tránh rủi ro, trong đó vàng nổi lên như tài sản trú ẩn chiến lược quan trọng nhất.

Hàng loạt chuyên gia kinh tế, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế cảnh báo kim loại quý này đang bước vào một chu kỳ tăng giá mới với biên độ biến động lớn và mức trần giá chưa từng có tiền lệ.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định việc vàng vượt 5.250 USD có thể báo hiệu một đợt tiến tới 5.500 USD/ounce, tương đương vùng đỉnh cách đây một tháng. Đồng thời, sự suy giảm của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm xuống dưới 4% cũng góp phần làm tăng sức hấp dẫn của vàng vốn là một tài sản không sinh lãi.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, cho rằng thị trường đang phát đi những tín hiệu tích cực cho vàng trong tuần tới và cả những tuần tiếp theo. Mốc 5.200 USD/ounce hoàn toàn có thể trở thành mặt bằng giá mới để kim loại quý tiếp tục đi lên. Điều này được minh chứng rõ nét qua kết quả khảo sát dự báo giá vàng tuần tới của chuyên trang Kitco News.

Trong số 18 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát, có tới 12 người (tương đương 67%) kỳ vọng giá sẽ vượt 5.300 USD trong tuần tới. Chỉ có 2 người dự báo giảm và 4 người cho rằng thị trường sẽ giữ ở mức cân bằng.

Đối với giới đầu tư nhỏ lẻ, tâm lý lạc quan cũng tăng mạnh trở lại. Trong tổng số 266 phiếu bình chọn trực tuyến, có tới 202 nhà giao dịch (chiếm 76%) dự báo giá tiếp tục đi lên; trong khi tỷ lệ dự báo giảm và đi ngang chỉ lần lượt là 13% và 11%.

Hiện tại, thị trường kim loại quý vẫn được nâng đỡ bởi một thực tế rõ ràng: Bất ổn chính trị gia tăng, nợ công phình to và các nhà hoạch định chính sách đang phải chật vật điều hướng trong một bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp. Giữa môi trường đầy biến động đó, giới đầu tư không những không rời bỏ vàng mà còn tận dụng mọi cơ hội điều chỉnh để gia tăng vị thế nắm giữ.