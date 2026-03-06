Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng, bốc hơi cả trăm USD

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở 181,7-184,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Phiên hôm qua, mặt hàng này được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng thế giới sáng nay bất ngờ giảm mạnh. Cụ thể, kim loại quý quốc tế đang giao dịch tại 5.063 USD/ounce, “bốc hơi” 102 USD so với phiên giao dịch trước đó.

Một lý do cơ bản khiến vàng giảm là sự trở lại của vai trò “trú ẩn an toàn” của đồng USD. Chỉ số đồng bạc xanh tăng trong tuần này, dù thị trường cổ phiếu và trái phiếu Mỹ chịu thiệt hại nặng. USD-Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn hiện đạt 99,27 điểm, tăng tiếp 0,14% so với hôm qua.

Một cửa hàng trang sức ở Hà Nội thông báo hết hàng ngày 5/3 (Ảnh: Ghi Du).

Các quỹ công và tư tại Trung Đông hiện phải đối mặt với nguy cơ Iran trả đũa - có thể đang ưu tiên tính thanh khoản bằng USD. Giá dầu và khí đốt được định giá bằng USD tăng vọt cũng có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tiền mặt bằng đồng tiền dự trữ của thế giới.

Bên cạnh đó, những nhà đầu tư đã mua vàng trong cơn sốt đầu cơ - vốn đẩy giá kim loại này gần như tăng gấp đôi và lập kỷ lục mới trong năm qua - nay đang chốt lời từ khoản đầu tư sinh lời tốt nhất của họ khi rủi ro và biến động thị trường gia tăng.

Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu của đơn vị chuyên về giao dịch TD Securities, cho biết: “Thị trường đang nhìn vào khả năng giá dầu tăng cao hơn và nguy cơ lạm phát gia tăng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng thường không có lợi cho vàng”.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tiếp tục đánh giá vàng vẫn giữ vai trò trú ẩn. Các phân tích cho rằng trong bối cảnh chiến sự Trung Đông, nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản an toàn, trong đó vàng vẫn là lựa chọn quan trọng dù biến động mạnh.

Chỉ số USD tăng mạnh cũng thu hút dòng tiền trú ẩn. Dù vậy, vàng vẫn giữ vai trò phòng ngừa rủi ro dài hạn khi bất ổn địa chính trị gia tăng.

Sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng, qua đó hỗ trợ giá dầu, làm gia tăng lo ngại lạm phát và khiến triển vọng cắt giảm lãi suất trở nên kém khả thi hơn.

Vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát trong dài hạn, nhưng kim loại quý này thường diễn biến tốt hơn khi lãi suất giảm.