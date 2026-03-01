Căng thẳng Trung Đông: Bitcoin lao dốc, "vàng số" thành hầm trú ẩn

Ngày 28/2, thị trường toàn cầu chao đảo sau thông tin Mỹ và Israel tiến hành không kích các mục tiêu chiến lược tại Iran, tạo ra cú sốc địa chính trị bất ngờ và lập tức tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư.

Trong bối cảnh rủi ro gia tăng, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Khi Bitcoin cùng phần lớn đồng tiền số chủ chốt đồng loạt giảm sâu, các token vàng như Tether Gold (XAUT) và Paxos Gold (PAXG) lại tăng mạnh, trở thành điểm đến của dòng tiền trú ẩn.

Cùng xu hướng, giá vàng thế giới bật tăng gần 100 USD/ounce, lên mức cao nhất trong gần một tháng. XAUT và PAXG đều là token được bảo chứng bằng vàng vật chất, với mỗi token tương ứng 1 ounce vàng. Trong đó, XAUT do Tether phát hành, còn PAXG thuộc về Paxos.

Có thời điểm, hai “vàng số” này tăng vọt lên vùng 5.500 USD, tương đương đỉnh cuối tháng 1. Dù sau đó hạ nhiệt, đến 0h ngày 1/3 (giờ Việt Nam), XAUT vẫn tăng hơn 2% và PAXG tăng khoảng 3,5%. Thanh khoản của cả hai cũng ghi nhận mức tăng đột biến.

Tài sản vàng token hóa như XAUT và PAXG đột ngột tăng vọt (Ảnh: Coinbase).

Cần lưu ý, dòng tiền vào các token vàng vẫn mang tính thăm dò khi quy mô của Tether Gold (XAUT) và Paxos Gold (PAXG) còn khá nhỏ, vốn hóa mỗi đồng chỉ khoảng 2,5-3 tỷ USD. Nhà đầu tư hiện chủ yếu chờ phản ứng của giá vàng khi thị trường quốc tế mở cửa trở lại vào thứ Hai.

Trong báo cáo mới công bố, nhóm phân tích của UBS cho rằng giá vàng vẫn còn dư địa tăng, dù phản ứng gần đây trước căng thẳng địa chính trị còn tương đối thận trọng. Theo các chuyên gia, những động lực đã thúc đẩy đà đi lên của vàng thời gian qua vẫn chưa thay đổi. Bên cạnh yếu tố rủi ro toàn cầu, môi trường tiền tệ nới lỏng cũng tiếp tục là lực đỡ quan trọng.

Về cung - cầu, UBS đánh giá bối cảnh hiện tại khá thuận lợi. Số liệu từ World Gold Council (WGC) cho thấy tổng nhu cầu vàng năm 2025 lần đầu vượt mốc 5.000 tấn. Xu hướng này có thể kéo dài sang năm 2026 nhờ dòng vốn đầu tư gia tăng và hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương.

Theo chuyên gia UBS, khi mức độ biến động dịu lại, các yếu tố nền tảng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Kịch bản được đưa ra là vàng có thể đạt 6.200 USD/ounce vào giữa năm, nhờ lực mua từ ngân hàng trung ương, thâm hụt ngân sách lớn, lãi suất thực duy trì ở mức thấp và rủi ro địa chính trị còn kéo dài.