Giá vàng miếng tăng lên sát 191 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 187,9-190,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra, tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với thời điểm mở cửa phiên sáng. Tính chung hôm nay, vàng miếng được điều chỉnh tăng 3,9 triệu đồng/lượng.

Trước đó, mở cửa phiên giao dịch, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 185,6-188,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra, tăng vọt 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Diễn biến tăng giá dữ dội này tại thị trường trong nước hoàn toàn đồng pha với nhịp bứt phá của thị trường quốc tế.

Theo đó, giá vàng thế giới có thời điểm vọt lên hơn 100 USD, chạm mốc 5.384 USD/ounce. Động lực chính đẩy thị trường đi lên đến từ sự leo thang căng thẳng địa chính trị, đe dọa trực tiếp đến tính ổn định của nền kinh tế toàn cầu.

Cụ thể, vào cuối tuần trước, Mỹ và Israel đã tiến hành không kích Iran, khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Ngay lập tức, Iran đã mở chiến dịch đáp trả quyết liệt nhằm vào lãnh thổ Israel cũng như hàng loạt căn cứ quân sự của Mỹ tại các quốc gia Trung Đông.

Giữa vòng xoáy bất ổn, vàng nhanh chóng khẳng định vị thế là công cụ trú ẩn tài sản được giới đầu tư đặc biệt ưa chuộng. Kim loại quý này đã liên tiếp thiết lập nhiều kỷ lục mới trong năm nay. Điển hình, hai định chế tài chính lớn là JP Morgan và Bank of America đều dự báo giá vàng có thể sớm chinh phục mốc 6.000 USD/ounce.

Thậm chí, JP Morgan còn cho rằng lực cầu từ các ngân hàng trung ương và giới đầu tư trong năm nay là đủ lớn để kéo giá lên tận 6.300 USD/ounce vào thời điểm cuối năm.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Khảo sát thị trường vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cũng cho thấy giới phân tích Phố Wall đã quay trở lại trạng thái lạc quan rõ rệt. Đồng thời, nhà đầu tư cá nhân cũng tỏ ra tích cực hơn đáng kể so với các tuần trước sau khi giá vàng ghi nhận mức tăng vô cùng vững chắc.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex, nhận định việc giá vàng bứt phá thành công ngưỡng 5.250 USD/ounce chính là tín hiệu cho thấy đà tăng đang hướng thẳng tới mốc 5.500 USD/ounce.

Đồng tình với quan điểm này, ông James Stanley, chuyên gia thị trường cấp cao tại Forex.com, khẳng định nhà đầu tư không có lý do gì để nghi ngờ triển vọng tích cực của vàng, dù mặt bằng giá cao hiện nay có thể tạo ra những thách thức nhất định.

Theo ông, mốc 5.238 USD/ounce hiện đóng vai trò là ngưỡng kháng cự sau khi mô hình tam giác tăng được xác nhận. Chuyên gia này lưu ý rằng việc mua đuổi ở vùng giá hiện tại có thể gặp khó khăn, song xu hướng chủ đạo vẫn là đi lên.

Nhìn từ góc độ vĩ mô, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, chỉ ra rằng bức tranh kinh tế Mỹ suy yếu, bất ổn chính trị tại Washington, đồng USD trượt giá và gánh nặng nợ công khổng lồ đều là những yếu tố chống lưng vững chắc cho vàng. Theo ông, nhiều chính phủ nước ngoài đang có xu hướng đặt niềm tin vào vàng hơn là đồng USD.

Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp Darin Newsom tại Barchart.com cũng chia sẻ góc nhìn tương tự khi cho rằng bối cảnh hiện tại chưa có thay đổi nào đáng kể để cản bước kim loại quý. Những bất định liên quan đến các động thái quân sự tiềm tàng của Mỹ khiến lựa chọn an toàn nhất lúc này vẫn là nắm giữ vàng.

Củng cố thêm cho nhận định trên, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng thị trường đã hoàn tất việc tạo đáy điều chỉnh. Mặc dù có thể xuất hiện những nhịp rung lắc khi giá tiến gần mốc 5.500 USD, nhưng xu hướng lớn tiếp theo vẫn là tăng vọt, đặc biệt khi hai nhóm mua lớn và không nhạy cảm với giá là các ngân hàng Trung ương toàn cầu và Tether vẫn đang tiếp tục gom hàng.