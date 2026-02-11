Giá vàng miếng SJC giảm, vẫn đắt hơn thế giới 23 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán). Phiên hôm qua, mặt hàng này được điều chỉnh ở biên độ hẹp, với mức giảm 200.000 đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch 2 chiều giao dịch là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới sáng nay đã tăng thêm 22 USD, vượt 5.000 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 158 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước 23 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Giá vàng thế giới biến động khi dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ đi ngang, làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu quan trọng về việc làm và lạm phát để có thêm manh mối.

“Chúng tôi đang chứng kiến giai đoạn tích lũy trước hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ được công bố vào cuối tuần này”, David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures cho biết.

Mặt hàng vàng miếng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 1 dự kiến công bố vào tuần này, các nhà kinh tế dự báo nền kinh tế Mỹ tạo thêm 70.000 việc làm trong tháng trước, theo khảo sát của Reuters.

Doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ không thay đổi trong tháng 12/2025, cho thấy chi tiêu tiêu dùng và nền kinh tế nói chung của nước này đang bước vào năm mới với đà tăng trưởng chậm hơn.

Triển vọng kinh tế suy yếu đã củng cố kỳ vọng về lãi suất thấp hơn, khi các nhà giao dịch đang định giá 2 đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ bản, trong năm nay.

David Meger cho rằng, sự suy yếu của đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục nâng đỡ giá vàng, đồng thời lưu ý rằng căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng lãi suất thấp hơn vẫn đang hỗ trợ giá vàng, bên cạnh mốc tâm lý 5.000 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích, rất khó có khả năng vàng đạt được mức giá cao kỷ lục mới trong thời gian ngắn sắp tới, vì có lẽ sẽ mất nhiều tháng, chứ không phải vài tuần, để đảo ngược sự hưng phấn quá mức đã đẩy giá vàng tăng cao và nhanh đến vậy.

Một yếu tố then chốt khác giữ cho giá vàng không giảm sâu là hoạt động mua vào bền bỉ của các ngân hàng Trung ương, đặc biệt là Trung Quốc. Dữ liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho thấy, cơ quan này đã kéo dài chuỗi mua vàng sang tháng thứ 15 liên tiếp, tính đến tháng 1-2026.

Giới phân tích nhận định, thị trường kim loại quý sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giằng co và nhạy cảm với các thông tin kinh tế từ Mỹ trong những ngày tới.

Heng Koon How, Trưởng Bộ phận Chiến lược thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu - Ngân hàng UOB Singapore, cho rằng dù biến động trong ngắn hạn khiến giá vàng đang ở mức cao bất thường, vai trò trú ẩn an toàn và công cụ đa dạng hóa danh mục của vàng đối với các nhóm nhà đầu tư chủ chốt vẫn không thay đổi.

Các ngân hàng Trung ương trên toàn cầu, nhất là tại các thị trường mới nổi và châu Á, tiếp tục tăng tỉ trọng phân bổ chiến lược vào vàng.