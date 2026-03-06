Chính thức: Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế

Ngày 5/3, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2026 quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành.

Nghị định mới quy định về chính sách thuế gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác; việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế, quyết toán thuế; xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định phạm vi trách nhiệm, cách thức các chủ quản nền tảng thương mại điện tử và nền tảng số thực hiện khấu trừ, kê khai thay và nộp thay số thuế đã khấu trừ của hộ, cá nhân kinh doanh; trách nhiệm khai thay, nộp thuế thay của tổ chức trong các trường hợp hợp tác kinh doanh, làm đại lý bán đúng giá đối với xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp; việc sử dụng hóa đơn điện tử và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hộ kinh doanh phải thông báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế

Theo quy định mới, hộ và cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử tất cả số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cũng như số hiệu ví điện tử mở tại các tổ chức trung gian thanh toán liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quy định này được xem là bước tăng cường quản lý doanh thu thực tế phát sinh, bảo đảm việc kê khai và nộp thuế đúng và đủ theo doanh thu.

Bên cạnh đó, Nghị định nhấn mạnh, hộ, cá nhân kinh doanh tự kê khai đầy đủ, chính xác doanh thu phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để xác định số thuế phải nộp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê khai.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh tự xác định có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống thì thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế, chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Còn nếu hộ, cá nhân kinh doanh phát sinh doanh thu thực tế trên 500 triệu đồng trong năm thì thực hiện khai thuế, nộp thuế kể từ quý phát sinh doanh thu trên 500 triệu đồng.

Nếu hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện từ có mã của cơ quan thuế, hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, Hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ tự động tạo lập tờ khai để hỗ trợ việc khai thuế, tính thuế.

Tuy nhiên, Nghị định nhấn mạnh, việc hỗ trợ của cơ quan thuế không thay thế trách nhiệm khai thuế và xác định số thuế phải nộp của hộ, cá nhân kinh doanh.

Mua bán hàng ở chợ truyền thống (Ảnh: Thành Đông).

Nghị định cũng quy định rõ, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng hằng năm từ 1 tỷ đồng trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng năm trên 500 triệu đồng và dưới 1 tỷ đồng không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Song nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì có thể đăng ký với cơ quan thuế.

Ngoài ra, hộ, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh hoặc hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng năm trước chưa đến 1 tỷ đồng nhưng trong năm tính thuế có doanh thu tính thuế từ 1 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử.

Không hồi tố tiền thuế khoán

Một điểm mới được quy định là không hồi tố nghĩa vụ thuế đối với giai đoạn trước.

Cụ thể, đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán từ năm 2025 trở về trước và đã được cơ quan thuế xác định mức thuế khoán theo quy định của Luật Quản lý thuế, khi chuyển sang kê khai thuế từ ngày 1/1 năm nay, cơ quan thuế không sử dụng doanh thu khai năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế của các năm trước.

Đồng thời, cơ quan thuế cũng không xử phạt vi phạm hành chính đối với các nghĩa vụ thuế đã thực hiện theo phương pháp khoán, kể cả trường hợp quy mô kinh doanh có thay đổi làm doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên.

Ngoại lệ chỉ đặt ra khi cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện hộ kinh doanh có hành vi che giấu doanh thu, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Mua bán hàng ở chợ truyền thống (Ảnh: Toàn Vũ).

Kinh doanh trên sàn thương mại điện tử không có chức năng đặt hàng trực tuyến và thanh toán phải tự kê khai, nộp thuế

Nghị định cũng quy định trách nhiệm của các chủ nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số trong việc khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay hộ, cá nhân kinh doanh trong một số trường hợp.

Cụ thể, chủ nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số trong nước hoặc nước ngoài có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán có trách nhiệm khấu trừ, khai và nộp thay số thuế đã khấu trừ với mỗi giao dịch cung cấp hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh.

Còn hộ kinh doanh, cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số không có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán có trách nhiệm tự kê khai, nộp thuế.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh chỉ có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số hoặc vừa kinh doanh tại địa điểm cố định vừa có kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số có doanh thu năm tổng hợp trên 3 tỷ đồng hoặc có doanh thu năm trên 500 triệu đồng lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất thì hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện tổng hợp doanh thu để khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm.

Số thuế thu nhập cá nhân đã được chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khấu trừ, nộp thay được trừ khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Cho thuê bất động sản: Cá nhân được chọn khai thuế một hoặc 2 lần mỗi năm

Với hoạt động cho thuê bất động sản, Nghị định nêu rõ, cá nhân trực tiếp khai thuế thì được lựa chọn khai thuế hai lần trong năm tính thuế hoặc khai thuế một lần theo năm tính thuế.

Trường hợp khai thuế hai lần trong năm, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần thứ nhất chậm nhất là ngày 31/7 của năm tính thuế và lần thứ hai chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Trường hợp khai thuế một lần theo năm, thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Nếu tổ chức thuê bất động sản của cá nhân mà trong hợp đồng thuê bất động sản có thỏa thuận bên đi thuê là người khai thuế, nộp thuế thay thì tổ chức thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế xác định theo kỳ thanh toán tiền thuê bất động sản.

Trường hợp cá nhân cho cá nhân thuê bất động sản thì cá nhân cho thuê bất động sản phải trực tiếp khai thuế.