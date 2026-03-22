Giá vàng miếng giảm gần 21 triệu đồng/lượng từ đỉnh

Kết thúc tuần giao dịch ngày 16/3 đến 21/3, giá vàng miếng SJC được giao dịch tại 168-171 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá đầu tuần là 180,1-183,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, sau một tuần giao dịch, mặt hàng này “bốc hơi” 12,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều mua vào và bán ra.

Còn nếu so với mức đỉnh 187,9-190,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng miếng đã giảm 20,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá vàng trong nước tuần qua giảm cùng diễn biến thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới đầu tuần ở mức 5.024 USD/ounce và duy trì trạng thái giao dịch tương đối thuận lợi trong hơn 2 ngày đầu tuần. Tuy nhiên, đến giữa tuần, giá vàng bất ngờ phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.970 USD/ounce, kéo theo cú lao dốc mạnh và đóng cửa tuần trong trạng thái kém tích cực.

Kim loại quý thế giới đã ghi nhận tuần thứ 3 giảm liên tiếp. Tuần này, 18 nhà phân tích tham gia khảo sát vàng của Kitco News. Chỉ 3 chuyên gia (17%) dự báo giá vàng có thể tăng trong tuần tới, trong khi 12 người (67%) nhận định xu hướng giảm sẽ tiếp diễn, 3 nhà phân tích còn lại (17%) cho rằng thị trường có thể đi ngang.

Khảo sát trực tuyến với 309 nhà đầu tư cho thấy 147 người (47%) vẫn kỳ vọng giá vàng tăng, trong khi 104 người (34%) dự báo giá sẽ giảm. Số còn lại 58 nhà đầu tư (19%) cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang tuần tới.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại đơn vị chuyên về giao dịch Bannockburn Global Forex, cho rằng vàng đang mất dần sức hấp dẫn trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, thị trường chứng khoán biến động mạnh và xuất hiện các đồn đoán về hoạt động bán vàng tại Trung Đông.

Theo ông, mức giảm tuần này có thể là đợt sụt giá mạnh nhất trong vòng 6 năm qua của kim loại quý. Mốc đáy gần nhất quanh 4.402 USD/ounce thiết lập hồi đầu tháng 2 đóng vai trò then chốt; nếu bị xuyên thủng, xu hướng tăng dài hạn có thể suy yếu và mở ra khả năng giá lùi sâu về vùng 4.100 USD/ounce.

Trong khi đó, Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại sàn giao dịch trực tuyến Forexlive, nhận định việc quy kết đà giảm của vàng do lợi suất trái phiếu tăng hay kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt là chưa thuyết phục.

Ông nhấn mạnh yếu tố cốt lõi nâng đỡ giá vàng vẫn là sự bất ổn địa chính trị. Dù thừa nhận tâm lý thị trường hiện tại còn dè dặt, vị chuyên gia cho rằng triển vọng vĩ mô vẫn nghiêng về xu hướng tích cực đối với vàng. Ông nhận định vùng giá 4.400-4.500 USD/ounce sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, và khả năng cao vàng sẽ dao động trong biên độ rộng 4.500-5.500 USD/ounce trong phần còn lại của năm.

Sau loạt quyết định chính sách tiền tệ và dữ liệu kinh tế quan trọng công bố tuần này, lịch thông tin vĩ mô tuần tới khá thưa thớt. Thị trường nhiều khả năng sẽ chuyển trọng tâm sang diễn biến địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông.

Những dữ liệu đáng chú ý trong tuần tới gồm chỉ số PMI sơ bộ tháng 3 do S&P Global công bố vào sáng thứ 3, cùng báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ được công bố vào thứ 5.