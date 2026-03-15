Dự báo giá vàng sau 2 tuần giảm liên tục, về sát 5.000 USD/ounce

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 9/3 đến 14/3, giá vàng miếng SJC được giao dịch tại 179,6-182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng “khởi động” tuần ở mức 182-185 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, mỗi lượng vàng giảm 2,4 triệu đồng ở cả 2 chiều mua và bán.

Giá vàng trong nước giảm cùng diễn biến của thị trường quốc tế. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới giao ngay giảm 60 USD xuống 5.020 USD/ounce. Thị trường đi xuống do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất tiếp tục neo cao để đối phó áp lực lạm phát từ xung đột tại Trung Đông.. Tổng cộng cả tuần, giá vàng giảm hơn 2%, ghi nhận tuần giảm thứ 2 liên tiếp.

Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết: "Dù thị trường vẫn lạc quan về giá vàng trong dài hạn, kim loại quý này đã xuống thấp nhất từ khi xung đột bắt đầu, trong bối cảnh giá USD lên cao nhất 4 tháng".

USD-Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn chốt tuần tăng gần 0,8% lên 100,5 điểm. USD mạnh lên khiến vàng đắt đỏ với người mua bằng các tiền tệ khác.

Trong một báo cáo, Commerzbank cho biết kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt là lý do chính khiến giá vàng giảm thời gian qua. Dù vàng là công cụ truyền thống để phòng trừ lạm phát, lãi suất tăng sẽ làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall đang rơi vào trạng thái phân vân về xu hướng ngắn hạn của giá vàng.

Trong tuần này, có 15 chuyên gia tham gia khảo sát. Trong đó, 6 chuyên gia, chiếm 40%, dự báo giá vàng có thể tăng trong tuần tới; 6 nhà phân tích khác cho rằng giá vàng sẽ giảm; 3 chuyên gia còn lại, tương đương 20%, nhận định giá đi ngang.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco thu hút 270 nhà đầu tư cá nhân tham gia. Kết quả cho thấy 169 nhà giao dịch cá nhân, tương đương 62% cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 32 người, chiếm 12%, dự báo kim loại quý có thể tiếp tục giảm. Số còn lại, gồm 69 nhà đầu tư, tương đương 26%, cho rằng giá đi ngang.

Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, cho rằng vàng và bạc đang tiếp tục đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán, trong khi chứng khoán lại biến động ngược chiều với lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ. Ông dự đoán chứng khoán có thể giảm trong ngắn hạn.

Theo ông, thị trường kim loại đang gắn chặt với năng lượng và đặc biệt là đường cong lợi suất, nhất là lợi suất trái phiếu 10 năm. Nếu lợi suất tiếp tục tăng, điều đó sẽ tạo áp lực giảm đối với vàng và bạc.

Pavilonis cho rằng cuối tuần này sẽ là một dấu hỏi lớn đối với thị trường. Có những dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể đưa thêm lực lượng quân sự tới Trung Đông, thậm chí có khả năng triển khai bộ binh.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng một số tàu chở dầu của Ấn Độ đang đi qua eo biển chiến lược, và nếu nhiều tàu tiếp tục di chuyển qua đây, phần lớn nguồn cung dầu có thể vẫn được duy trì, điều này có thể giúp thị trường bình tĩnh trở lại.

Tin tức kinh tế tuần tới sẽ chủ yếu xoay quanh các quyết định về lãi suất, khi ngân hàng Trung ương của nhiều nền kinh tế lớn lần lượt công bố chính sách tiền tệ. Theo đó, các quyết định sẽ được đưa ra theo thứ tự từ Ngân hàng Trung ương Australia, Canada, Mỹ, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Anh và khu vực châu Âu.

Bên cạnh các thông báo về lãi suất, thị trường cũng sẽ nhận thêm những cập nhật quan trọng về tình hình của các khu vực sản xuất chủ chốt tại Mỹ, diễn biến của thị trường nhà ở vốn đang gặp nhiều khó khăn, cùng với dữ liệu về lạm phát ở cấp độ nhà sản xuất.