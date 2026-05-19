Vàng được dự báo lập đỉnh mới 5.800 USD trong năm nay

Sáng 19/5, thị trường vàng thế giới hồi phục nhẹ khi kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông giúp tâm lý nhà đầu tư bớt căng thẳng. Giá vàng giao ngay dao động quanh 4.584 USD/ounce sau nhiều phiên biến động mạnh.

Tuy nhiên, phía sau những nhịp tăng giảm ngắn hạn, giới tài chính toàn cầu đang chứng kiến một xu hướng lớn hơn nhiều: dòng tiền tổ chức tiếp tục âm thầm chảy vào kim loại quý.

Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường vàng hiện không còn đơn thuần phản ứng với tin tức địa chính trị hay biến động lãi suất ngắn hạn. Thay vào đó, vàng đang bước vào một chu kỳ định giá lại mang tính cấu trúc, gắn với lạm phát, nợ công và sự thay đổi trong chiến lược phân bổ tài sản toàn cầu.

Giá vàng tiếp tục đi lên khi triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran giúp xoa dịu phần nào những lo ngại lạm phát từng gây áp lực mạnh lên kim loại quý này (Ảnh: Economy Middle East).

Vàng được dự báo lên 5.800 USD/ounce

Theo dự báo mới nhất từ MKS PAMP, giá vàng có thể chạm 5.800 USD/ounce trước cuối năm nay. Trong cuộc trao đổi với deVere Insights, chuyên gia phân tích Nicky Shiels cho rằng vàng vẫn còn dư địa tăng mạnh bất chấp các đợt điều chỉnh ngắn hạn gần đây.

Bà dự báo giá vàng năm nay có thể tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu phòng thủ tài sản tiếp tục leo thang. Theo giới phân tích, xung đột tại Trung Đông, giá dầu neo cao và nguy cơ đình lạm đang tạo ra môi trường đặc biệt thuận lợi cho vàng.

Trong ngắn hạn, kim loại quý này vẫn chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và đồng USD mạnh lên. Tuy nhiên, nhiều tổ chức tài chính cho rằng vùng giá trên 5.000 USD/ounce có thể sớm trở thành mặt bằng mới của thị trường trong nửa cuối năm 2026.

Thị trường đang bị giằng co giữa hai lực kéo trái chiều. Một mặt, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục dao động gần mức cao nhất trong nhiều năm, làm suy giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời. Mặt khác, môi trường đình lạm đang có dấu hiệu quay trở lại, buộc dòng tiền phải tìm đến vàng như một hầm trú ẩn an toàn. Vàng đã dần chuyển từ vai trò hàng rào chống mất giá tiền tệ đơn thuần sang một tài sản có xu hướng biến động ngược chiều với giá dầu mỏ.

Về dài hạn, các yếu tố hỗ trợ vàng vẫn tỏ ra cực kỳ mạnh mẽ. Nỗi lo ngại về sự thống trị tài khóa, xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh và những rủi ro địa chính trị kéo dài đang tạo ra một bệ phóng hoàn hảo. Theo Bloomberg, tính từ khi chiến sự bùng phát, giá vàng từng có thời điểm sụt giảm hơn 13%, nhưng xu hướng phục hồi hiện tại cho thấy niềm tin của giới đầu tư tổ chức vẫn rất kiên định.

Kịch bản vĩ mô và câu chuyện định giá lại tài sản

Báo cáo của MKS PAMP cũng đưa ra kịch bản vàng có thể tiến tới mốc 10.000 USD/ounce vào năm 2030. Dù được xem là kịch bản cực đoan, nhiều luận điểm đứng sau dự báo này đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư tổ chức.

Các mô hình định giá lớn hiện nay đều so sánh vàng với những tỷ lệ tài chính lịch sử. Tổng vốn hóa của thị trường vàng toàn cầu hiện chỉ tương đương khoảng 20% giá trị thị trường chứng khoán thế giới. Trong quá khứ, tỷ lệ này từng vọt lên mức 40%. Nếu kịch bản này lặp lại trong bối cảnh chứng khoán không sụt giảm, giá vàng tương ứng sẽ rơi vào khoảng 10.000 USD/ounce.

Bên cạnh đó, bài toán nợ công cũng là một thước đo quan trọng. Lượng vàng mà Mỹ đang nắm giữ hiện chỉ đủ bảo chứng cho khoảng 3% quy mô nợ công. Trong thời kỳ bùng nổ nợ công giai đoạn Thế chiến II, con số này từng lên tới 50%. Các tính toán chuyên sâu chỉ ra rằng, nếu thị trường yêu cầu chỉ 10% núi nợ hiện tại được bảo chứng bằng vàng, mức giá quy đổi sẽ vọt lên 15.000 USD/ounce.

Quan điểm này tương đồng với nhận định trước đó của chuyên gia Ole Hansen, người cho rằng vàng 10.000 USD vào cuối thập kỷ “không còn là ý tưởng phi thực tế”.

Theo kịch bản đuôi được đưa ra, vàng hoàn toàn có thể chạm mốc 10.000 USD/ounce vào năm 2030 (Ảnh: NewsBytes).

Cuộc đua của bạc và nhóm kim loại công nghiệp

Không chỉ vàng, nhiều kim loại quý khác cũng đang được chú ý. Sáng 19/5, giá bạc giao ngay đã tăng 1,2%, đạt mức 78,68 USD/ounce theo dữ liệu từ Bloomberg. Dù vậy, con số này vẫn còn cách rất xa mức đỉnh điều chỉnh theo lạm phát là khoảng 200 USD/ounce.

Bạc hiện bị kẹt giữa hai vai trò là tài sản tiền tệ và kim loại công nghiệp. Cú sốc giá dầu và nguy cơ kinh tế giảm tốc đang làm dấy lên lo ngại về sự suy yếu của nhu cầu công nghiệp, vốn chiếm hơn một nửa tổng lượng tiêu thụ bạc toàn cầu. Nếu làn sóng đầu tư năng lượng xanh chậm lại, dòng vốn đầu tư thuần túy có thể không đủ sức kéo giá bạc bứt phá mạnh mẽ khỏi vùng 50-70 USD/ounce.

Tuy nhiên, đợt tăng giá bùng nổ tiếp theo của bạc sẽ phụ thuộc lớn vào việc vàng thiết lập các đỉnh cao mới. Bạc thường không đóng vai trò dẫn dắt mà có xu hướng đi theo các chu kỳ định giá lại của vàng. Với tình trạng thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc và khả năng phản ứng chậm của các nhà sản xuất, một khi dòng tiền cá nhân và tổ chức cùng quay trở lại, nguy cơ siết cung trên thị trường bạc sẽ tạo ra những đợt tăng giá ngoạn mục.

Trong nhóm kim loại quý khác, bạch kim đang thể hiện vị thế áp đảo so với palladium. Sự khan hiếm trên thị trường vật chất, nhu cầu gia tăng từ các bộ xúc tác xe hybrid và sức mua trang sức bền vững đang tạo nền tảng vững chắc cho bạch kim. Ngược lại, palladium vẫn chịu rủi ro lớn do phụ thuộc quá nhiều vào các chính sách và sự biến động của ngành công nghiệp ô tô truyền thống.