Dự báo bi quan về giá vàng

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 11/5 đến 16/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trước đó, đầu tuần, giá vàng ở 164-167 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá đã giảm 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng. Người mua nếu mua ở vùng giá 167 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì hiện đã lỗ 6,5 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Trong khi đó, giá vàng thế giới mở cửa tuần này ở mức 4.688 USD/ounce nhưng nhanh chóng lùi về vùng 4.650 USD/ounce. Nhưng ngay sau đó vàng bật tăng mạnh để thiết lập đỉnh tuần trên 4.768 USD/ounce vào tối thứ 2.

Biến động tiếp tục xảy ra vào thứ ba sau khi chỉ số CPI của Mỹ tăng mạnh khiến giá vàng giảm về quanh 4.700 USD/ounce. Áp lực bán gia tăng trong phiên thứ 4 kéo giá vàng xuống gần 4.680 USD/ounce.

Đến thứ năm, giá vàng nỗ lực ổn định sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng. Tuy vậy, đà phục hồi vẫn bị hạn chế bởi sức mạnh của đồng USD trong bối cảnh thị trường theo dõi sát cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Diễn biến tiêu cực nhất xảy ra vào thứ sáu khi giá vàng rơi xuống dưới mốc 4.600 USD/ounce do lợi suất trái phiếu tăng mạnh sau đó chạm đáy tuần tại 4.511 USD/ounce và chốt tuần ở mức 4.539 USD/ounce.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Hải Long).

Tuần này, 13 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News, trong bối cảnh tâm lý phố Wall chuyển sang xu hướng giảm mạnh sau khi vàng không giữ được nhiều mức hỗ trợ. Chỉ có 2 chuyên gia (15%), dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 10 chuyên gia (77%) dự đoán giá sẽ giảm. Một người còn lại dự đoán giá sẽ đi ngang.

Cuộc khảo sát trực tuyến với 29 nhà đầu tư cá nhân tham gia cho thấy 17 nhà đầu tư (59%) dự báo giá vàng sẽ tăng. Trong khi đó, chỉ 4 người (14%) cho rằng giá sẽ giảm và 8 người (28%) nhận định thị trường sẽ đi ngang.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch FxPro, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục suy giảm. Ông lưu ý yếu tố mùa vụ khi áp lực bán thường gia tăng trong giai đoạn giữa tháng 3 đến tháng 5. Tuy nhiên, Alex Kuptsikevich nhấn mạnh rằng đà giảm của vàng không chỉ xuất phát từ yếu tố kỹ thuật mà còn chịu tác động từ môi trường chính trị và kinh tế toàn cầu.

Dù vậy, ông cho biết lực mua vẫn sẽ xuất hiện khi giá vàng tiến sát vùng 4.500 USD/ounce. Theo ông, nếu kịch bản phục hồi không thành hiện thực trong vài tuần tới, áp lực bán có thể kéo giá vàng về vùng 4.350 USD/ounce và thậm chí thấp hơn.

Các nhà phân tích của CPM Group, đơn vị nghiên cứu và tư vấn chuyên về thị trường kim loại quý và hàng hóa, phát tín hiệu khuyến nghị bán vàng với mục tiêu giá ban đầu ở mức 4.400 USD/ounce trong giai đoạn từ ngày 15/5 đến 29/5 và mức cắt lỗ tại 4.630 USD/ounce. Theo CPM, phần lớn áp lực bán hiện nay mang tính đầu cơ, trong khi nhu cầu vàng vật chất vẫn khá ổn định.

Tuy nhiên, CPM cảnh báo biến động thị trường có thể gia tăng mạnh trong những tuần tới. Nếu giá vàng giảm xuống dưới 4.380 USD/ounce, mục tiêu tiếp theo có thể là 4.200 USD/ounce. Dù vậy, trong bối cảnh tâm lý thị trường thay đổi rất nhanh, giá vàng cũng có thể bật trở lại trên 4.700 USD/ounce.

Trong tuần tới, thị trường sẽ dồn sự chú ý vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, mở đầu với doanh số bán nhà chờ xử lý tháng 4 công bố vào thứ ba. Tiếp đó, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ được công bố vào chiều thứ tư.

Sang thứ năm, giới đầu tư sẽ theo dõi các số liệu như đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, khảo sát sản xuất của Fed Philadelphia, dữ liệu khởi công xây dựng tháng 4 cùng chỉ số PMI sơ bộ lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của S&P Global trong tháng 5.

Chuỗi dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần sẽ khép lại vào sáng thứ sáu với báo cáo cuối cùng về chỉ số tâm lý người tiêu dùng do Đại học Michigan công bố.