Giá vàng tăng gần 2 triệu đồng/lượng, chiều bán vượt 181 triệu đồng

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch ngày 8/2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 178,2-181,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với giá đóng cửa tuần trước. Chênh lệch 2 chiều giao dịch là 3 triệu đồng/lượng.

Trước đó, kết thúc tuần giao dịch từ ngày 2/2 đến 7/2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 176,3-179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tuần qua, giá vàng mở màn ở mức 164-167 triệu đồng/lượng (mua - bán). Sau một tuần giao dịch, mỗi lượng vàng miếng tăng 12 triệu đồng/lượng.

Mức giá cao nhất vàng miếng ghi nhận tuần qua là 177,2-180,2 triệu đồng/lượng (mua - bán) còn mức thấp nhất là 162-166 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tuy nhiên, nếu người dân mua vàng ở mức đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng thiết lập vào cuối tháng 1, hiện bán ra với giá 176,3 triệu đồng/lượng (tương ứng giá thu mua của các cửa hàng), nhà đầu lỗ 15 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nếu so với đầu năm khi giá vàng miếng chủ yếu giao dịch quanh mốc 153 triệu đồng/lượng, hiện kim loại quý này đã tăng khoảng 26 triệu đồng/lượng, tương đương mức lãi 23 triệu đồng/lượng cho người nắm giữ.

Với giá vàng thế giới, tuần qua, kim loại này đạt 4.966 USD/ounce, tăng hơn 200 USD trong một tuần.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Dù tuần tới không phải thời điểm cao trào của mùa công bố dữ liệu kinh tế, thị trường vẫn dành sự quan tâm lớn cho một số sự kiện và chỉ báo quan trọng. Ngay đầu tuần, Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc bầu cử chính phủ mới vào sáng thứ 2, diễn biến được đánh giá có thể tác động tới đồng yên, cũng như thị trường tiền tệ và trái phiếu quốc tế.

Tại Mỹ, loạt số liệu kinh tế then chốt sẽ lần lượt được công bố, bao gồm doanh số bán lẻ tháng 12 vào sáng thứ 3, báo cáo việc làm phi nông nghiệp bị dời sang thứ Tư, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần công bố vào thứ Năm và dữ liệu doanh số bán nhà hiện có trong tháng 1.

Tuần giao dịch kết thúc với báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của Mỹ vào sáng thứ 6 - thông tin được giới đầu tư coi là tín hiệu quan trọng để định hình kỳ vọng chính sách tiền tệ và xu hướng ngắn hạn của thị trường vàng.

Adrian Day, Chủ tịch quỹ Adrian Day Asset Management, cho rằng trong vài tuần tới giá vàng có thể tiếp tục dao động mạnh, song xu hướng chung vẫn nghiêng về tăng giá. Theo ông, các yếu tố nền tảng hỗ trợ đà đi lên của vàng trong năm nay chưa thay đổi, trong khi đợt bán tháo vào đầu tháng 2 đã mở ra cơ hội giải ngân mới cho nhà đầu tư.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, đánh giá mặt bằng giá hiện tại của vàng khá hấp dẫn để mua vào. Ông nhận định nhịp giảm mạnh trước đó chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời, mang tính kỹ thuật hơn là sự đảo chiều xu hướng.

Trong khi đó, Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cũng kỳ vọng giá vàng sẽ đi lên trong tuần tới, nhấn mạnh mốc then chốt là khả năng đóng cửa trên ngưỡng 5.000 USD/ounce. "Nếu tuần tới giá vượt được vùng 5.140 USD/ounce, điều đó sẽ cho thấy đợt điều chỉnh mạnh vừa qua nhiều khả năng đã kết thúc", ông nhận định.

Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập tại BubbleBubble Report, cho rằng đợt bán tháo mạnh tuần trước chủ yếu là phản ứng kỹ thuật sau nhịp tăng nóng vào cuối tháng 1, nhấn mạnh điều này không làm thay đổi triển vọng dài hạn của kim loại quý, đặc biệt với nhà đầu tư không sử dụng đòn bẩy.

Mục tiêu giá vàng của ông là 5.200 USD/ounce. Thị trường từng vượt xa mức này trước khi điều chỉnh mạnh trở lại. Ông cho rằng diễn biến hiện tại chưa đáng lo ngại vì thực chất, giá vàng mới chỉ quay về vùng xuất phát hồi giữa tháng 1.

Colombo cho rằng tâm lý bi quan đang gia tăng trong nhóm nhà đầu tư cá nhân đang là tín hiệu tích cực cho thị trường. Bởi khi nỗi sợ lan rộng, đó thường là dấu hiệu thị trường tiệm cận vùng cân bằng hoặc tạo đáy.