Ngân hàng lên tiếng về thông tin "khách hàng trúng 80 tỷ đồng Vietlott"

Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Quảng Ngãi (MB Quảng Ngãi) vừa thông tin chính thức về nội dung trúng thưởng 80 tỷ đồng xổ số của một khách hàng.

Theo MB Quảng Ngãi, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết, video với nội dung cho rằng MB Quảng Ngãi không chi trả khoản tiền trúng thưởng 80 tỷ đồng từ việc trúng vé số cho khách hàng là ông Dương Tấn Công.

Phía ngân hàng cho biết đã nhiều lần làm việc, trao đổi và giải thích rõ với khách hàng về việc tài khoản của khách hàng không phát sinh giao dịch ghi có số tiền 80 tỷ đồng.

Việc không chi trả thưởng cũng dựa theo văn bản phản hồi chính thức từ đối tác LuckyLott - ứng dụng cung cấp dịch vụ mua hộ vé số là không phát sinh vé trúng giải Jackpot Power trị giá 80 tỷ đồng tại kỳ quay số liên quan.

Vietlott cũng đã có văn bản phản hồi trực tiếp đến khách hàng Dương Tấn Công, xác nhận không có vé số trúng giải trị giá 80 tỷ đồng.

Từ các căn cứ nêu trên, MB Quảng Ngãi khẳng định yêu cầu chi trả khoản tiền 80 tỷ đồng là “hoàn toàn vô lý, không có cơ sở”.

MB Quảng Ngãi đề nghị cộng đồng tiếp cận thông tin khách quan, không chia sẻ hoặc lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân liên quan.

Trường hợp tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật, MB sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Vé số Vietlott (Ảnh: Mỹ Tâm).

Liên quan đến vụ việc này, khách hàng Dương Tấn Công cho rằng đã trúng thưởng trị giá 80 tỷ đồng với tấm vé số được mua từ ngày 3/7/2023, nhưng đến năm 2025 khách hàng mới liên hệ yêu cầu nhận thưởng và khiếu nại, tức sau khoảng 2 năm kể từ thời điểm phát sinh giao dịch.

Theo văn bản phản hồi của Vietlott gửi đến MB Quảng Ngãi ngày 18/5/2026, đơn vị này cho biết khoảng thời gian này đã vượt rất xa thời hạn tiếp nhận khiếu nại theo quy định hiện hành. Điều này hoàn toàn bất hợp lý.

Đến thời điểm hiện tại, ông Dương Tấn Công không cung cấp được hình ảnh vé số hoặc bất kỳ tài liệu, chứng cứ hợp lệ nào để chứng minh cho nội dung yêu cầu nhận thưởng.

Theo thông tin xác nhận từ Vietlott đối với kỳ quay thưởng ngày 4/7/2023, không phát sinh vé trúng giải Jackpot Power trị giá 80 tỷ đồng.

Theo quy định của Vietlott, thời hạn lĩnh thưởng đối với vé số trúng thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Sau thời hạn trên, vé số sẽ hết hiệu lực lĩnh thưởng. Do đó, LuckyLott cũng không tiếp nhận hoặc giải quyết các trường hợp khiếu nại liên quan đến vé số quá thời hạn 60 ngày theo quy định.

Cũng theo LuckyLott, trong trường hợp ông Dương Tấn Công tiếp tục có hành vi đăng tải, phát tán hoặc cung cấp thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh, hoạt động kinh doanh và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, công ty sẽ tiến hành làm việc và đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc để xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.